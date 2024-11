Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda luistert naar klanten en wijzigt CX-60

Achter het mooie design en goed afgewerkte interieur schuilde bij de Mazda CX-60 een auto met een tegenvallende aandrijflijn en een niet erg comfortabel onderstel. Gelukkig luisteren de Japanners naar journalisten en klanten, want het 2025-model is aangepast.

Overigens zijn er ook al CX-60’s die voor de facelift een aanpassing aan het onderstel hebben gehad. Sommige klanten hebben zelfs nieuwe veren en dempers onder hun SUV gekregen nadat er veel klachten binnenkwamen.

Mazda CX-60 2025

Bij deze modeljaarupdate wordt de Mazda CX-60 altijd uitgerust met verbeterde, zachtere achterveren en stevigere schokdempers. Daarbij zijn de stabiliteitssystemen opnieuw afgesteld en is de stabilisatorstang verwijderd. Eenzelfde truc is bij de Mazda CX-80 uitgehaald, al is ook die SUV wat comfort betreft niet op niveau van de concurrentie.

Ook het samenspel tussen versnellingsbak, elektromotor en de viercilinder blijkt veelal niet schokloos. De Japanners geven aan dat de aandrijflijn tevens verfijnd is. Of het nu ook echt beter is, moet nog maar blijken. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Het interieur van de Homura-uitvoering van de Mazda CX-60 is vanaf 2025 ook iets anders. Zo zijn de stoelen voorzien van nappaleer, is de hemel bekleed met zwarte afwerking en zijn de interieurpanelen aangekleed met matzwart metaal.

Mazda CX-60 goedkoper

Een belangrijkere wijziging bij de 2025 CX-60 vinden we in de prijslijst. De plug-in hybride, zoals de auto enkel in Nederland leverbaar is, is iets goedkoper geworden. De instapper had een prijskaartje van 55.640 euro en kost nu 55.190 euro.