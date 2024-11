Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Ford Capri – zijn naam waard?

Ford haalt weer eens een oude naam van stal: er is een nieuwe Ford Capri. Die is wel heel anders dan de sportieve coupé van weleer. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

Een nieuwe Ford Capri. Een bekende naam, maar die hoort nu wel bij een heel ander soort auto. Ook na een rijtest zijn we er eerlijk gezegd nog niet van overtuigd dat het nieuwe model de naam Capri echt verdiend. Eens kijken of dat verandert met een duik in de prijslijst…

Motoren Ford Capri

Onder de ‘motorkap’ is er al gelijk een heel verschil met het origineel: de nieuwe Ford Capri is altijd volledig elektrisch. Er is keuze uit de Standard Range RWD, Extended Range RWD en Extended Range AWD. Bij de standaardversie heb je een elektromotor met 170 pk en 310 Nm, een 55 kWh batterij en een nog niet bekendgemaakte actieradius. De Extended Range RWD biedt niet alleen een grotere 82 kWh batterij (goed voor 627 km, WLTP), maar ook een krachtiger elektromotor met 286 pk en 545 Nm. Bij de AWD zorgt een extra elektromotor voor een totaal vermogen van 340 pk en 679 Nm, maar haal je nog 592 kilometer uit de batterij (WLTP).

Uitrustingen Ford Capri

Alle drie de aandrijflijnen zijn te combineren met twee uitrustingsniveaus: de naamloze standaardversie en de Premium. De standaarduitrusting is al behoorlijk compleet. De highlights: 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, stuurverwarming, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming voorin, sportstoelen met deels suède-achtig kunstleer, een 5,3-inch digitaal instrumentarium, 14,6-inch infotainmentscherm met geïntegreerde navigatie en de gebruikelijke connectiviteits- en veiligheids-/assistentiefuncties.

De Premium breidt dat verder uit met onder meer 20-inch lichtmetaal, matrix-led-koplampen, volledig kunstleren bekleding, sfeerverlichting, een Bang & Olufsen-audiosysteem en een elektrisch bedienbare achterklep. Deze zaken zijn alleen beschikbaar door voor de Premium te kiezen en niet als losse optie.

Prijzen Ford Capri

De vanafprijs van de Ford Capri bedraagt 43.350 euro. Ga je voor de Premium, dan wordt dat minimaal 47.350 euro. De Extended Range heb je vanaf 47.850 euro en met vierwielaandrijving wordt dat 55.850 euro. Wil je de krachtigste aandrijflijn als Premium? Dan is dat met een vanafprijs van 59.850 euro het duurste model.

Financieel is het basismodel het meest interessant, omdat die nog net in aanmerking komt voor de SEPP. Dan wordt de basisversie een stuk voordeliger dan de andere modellen. Dan moet je wel nog dit jaar het koopcontract kunnen indienen (de auto pas in 2025 op naam zetten is geen probleem) en kan je nauwelijks nog opties aanvinken voordat je de limiet van 45.000 euro overschrijdt. Wij laten de SEPP nu even voor wat die is en kiezen de Extended Range RWD: voldoende pk’s en de grootste actieradius. Hoewel het Bang & Olufsen-audiosysteem (en wellicht de grotere wielen) het overwegen waard zijn, vinden we het de meerprijs van de Premium toch niet waard. Het wordt dus een ‘standaard’ Extended Range RWD.

Exterieuraankleding

Leuk: standaard krijg je de Ford Capri geleverd in de felgele presentatiekleur. Hopelijk gaat dat zorgen voor wat meer kleur op straat. Wie wat anoniemer door het leven wil gaan, kiest voor wit (550 euro), zwart (1.000 euro) of heel donkergrijs (ook 1.000 euro). Felblauw en rood hebben dan weer de hoogste meerprijs: 1.200 euro. Weet je wat? Wij durven voor geel te gaan. Lekker opvallend en nog het voordeligst ook.

Voor 1.200 euro kan je alsnog kiezen voor 21-inch wielen met een wat opvallender design. Wij vinden we niet mooier dan de standaardwielen.

Interieuraankleding

Voor de interieuraankleding is er maar één keuze: voor 850 euro kunnen we de standaard sportstoelen omruilen voor volledig zwarte AGR-stoelen. Doen we.

Pakketten en losse opties

De resterende optielijst is beperkt. Er is één optiepakket: het Driver Assistance Pack voor 1.800 euro. Dat omvat een 360-gradencamera, Active Park Assist, een Head-Up Display, een elektrisch bedienbare achterklep en Lane Centering inclusief Lane Change Assist. Hoeft van ons niet zo.

Het enige dat dan nog aan losse opties overblijft zijn bevestigingspunten voor een bagagenet (100 euro), een warmtepomp (1.200 euro) en een elektrisch wegklapbare trekhaak (1.000 euro). Allemaal zaken die interessant kunnen zijn, maar voor nu slaan we ze even over.

‘Onze’ Ford Capri

Daarmee komt de totaalprijs voor onze Ford Capri op 48.650 euro. Eerlijk gezegd zijn we er ook na het doorlopen van de prijslijst niet van overtuigd dat de Capri zijn naam met recht draagt. Wel blijkt dat de auto afgezien van zijn naam gewoon een prima aanbod is, met een concurrerende (vanaf)prijs. Hoe zou jij de Capri samenstellen? Of heb je liever de technisch identieke Explorer?

