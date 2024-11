Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuw Frans merk toont plots een van de goedkoopste elektrische auto’s

Als je elektrisch wil rijden om zo min mogelijk CO2 uit te stoten en jouw kilometers zo groen mogelijk af te leggen, dan moet je niet zoals een groot deel van Nederland voor een zware SUV gaan. Wat dan wel? Bijvoorbeeld deze Mobilize Duo, een brommobiel en L7e-voertuig van een “nieuw” Frans merk.

Mobilize is het mobiliteitsmerk van Renault Group. Omdat ze naast laadpassen en laadpalen ook een fysieke auto wilden, is er binnen het concern voor gekozen om de opvolger van de Twizy niet meer te voorzien van het Renault-wybertje.

De Mobilize Duo als opvolger van de Renault Twizy

De Duo is dus het rijdende visitekaartje van Mobilize, maar bovenal een Renault-product. Zo is er goed gekeken naar de fouten die bij de Twizy gemaakt zijn. De deuren zijn voortaan volledig afsluitbaar en het onderstel is erg volwassen voor een auto in dit segment.

Welk segment hebben we het dan over? De nieuwe Mobilize Duo valt eigenlijk in twee klasses. Hij is te bestellen als 45 km/h-voertuig en als 80 km/h L7e-auto. Met die laatste mag ook over de snelweg worden gereden. Het verschil tussen die twee is enkel software. Beide hebben ze een elektromotor die afkomstig is van de hybride-aandrijflijn van de Renault Austral. In de brommobiel levert hij met 8 pk de helft van het vermogen van de 80 km/h-versie.

Accucel van een Renault 5

Ook de accu komt al uit de schappen van het merk. Het 10,3 kWh-batterijpakket is één cel van de Renault 5-accu. De brommobiel komt hier tot wel 161 kilometer ver mee. Overigens komt er ook een Bento. Deze heeft een 649 liter bagagebak achterop en levert het achterste zitplaatsje in. Deze versie komt enkel als L7e.

De prijs van de Mobilize Duo en Bento

De Nederlandse prijzen van de Mobilize Duo zijn nog onbekend, al zullen die niet veel afwijken van de Franse prijzen die reeds zijn gecommuniceerd. De 45 km/h-Duo begint bij iets meer dan 9.000 euro en de 80 km/h bij 11.600 euro. Ook het ongetwijfeld iets hogere Nederlandse prijskaartje zal nog erg aantrekkelijk zijn ten opzichte van de concurrentie.