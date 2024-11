Deel dit: Share App Mail Tweet

Wees er snel bij: EV-subsidie stopt dit jaar en de pot is bijna leeg

Sinds medio 2020 kun je SEPP-subsidie aanvragen bij de aankoop van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s. Wil je daar nog gebruik van maken, dan moet je er snel bij zijn. De EV-subsidiepot is namelijk bijna leeg en hij wordt volgend jaar niet opnieuw gevuld.

Dit SEPP-pot (wat staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren) is nog enkele weken geopend en daarna is het voor goed voorbij. De portemonnee van EV-rijders zal vanaf 2025 sowieso lichter worden, aangezien ook elektrische rijders dan wegenbelasting moeten betalen.

Zoveel EV-subsidie is nog beschikbaar

Dit jaar werd 58 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. De startdatum was 9 januari van dit jaar en op 27 december sluit het deksel van de geldpot voorgoed. Een periode van 354 dagen, waarvan nu 87 procent verstreken is. En dat terwijl afgelopen maandag (op de eerste dag van elke week wordt de balans opgemaakt) al 90,2 procent van het budget (52,33 miljoen euro) vergeven was.

Vermoedelijk raakt de pot dus voor het bereiken van de einddatum leeg. Zeker als in de laatste periode velen nog snel even gebruik willen maken van de financiële tegemoetkoming.

SEPP-budget voor 1.922 personen

Kopers van een nieuwe elektrische auto kunnen dit jaar aanspraak maken op 2.950 euro aan subsidie. In de SEPP-pot zit nog 5,67 miljoen en dus is er nog voor 1.922 EV-kopers een geldsom beschikbaar.

Pot voor gebruikte elektrische auto’s

Koop je een gebruikte EV, dan kun je 2.000 euro aan subsidie ontvangen. In juli was de daarvoor beschikbaar gestelde 29,4 miljoen euro al verdampt. Toen werd er plots nog 23,1 miljoen euro uit een oude sok getoverd, waardoor je nu nog altijd subsidie kunt aanvragen voor een elektrische occasion.

Van de totale 52,5 miljoen euro is nu 44,27 miljoen verleend. Nog 8,23 miljoen euro (16 procent) over dus. Genoeg voor 4.115 personen. Ben je in de markt voor een tweedehands EV, dan hoef je je dus minder te haasten.