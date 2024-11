Deel dit: Share App Mail Tweet

Wauw! Man bouwt waanzinnige Tesla Roadster van Model 3

Al jaren heeft Elon Musk het over de opvolger van de originele Tesla Roadster. Vooralsnog zien we echter geen sportwagen in modelgamma. Het verlangen is er wel en dus bouwde de Amerikaanse YouTuber David Andreyev er zelf een.

Dat niet elk knutselwerk een succes wordt, bewees deze Nederlandse Lamborghini Aventador-occasion eerder. Andreyev pakte het grondiger aan. En eerlijk is eerlijk: het resultaat mag er wezen.

Van Tesla Model 3 naar Tesla Roadster

Als basis nam David Andreyev een Tesla Model 3 Performance uit 2018, die hij als schadeauto kocht. De afgelopen twee jaar bouwde hij die om tot de moderne Tesla Roadster die Elon Musk ons zo vaak beloofd heeft.

Het hele proces legde hij vast en deelde hij op zijn YouTube-kanaal Cyber Hooligan. Door zijn technische basis heeft deze elektrische supercar (zo mogen we de omgebouwde Model 3 nu wel noemen) meer dan 500 pk en 660 Nm koppel.

We hoeven je niet uit te leggen dat er veel is gebeurd aan deze auto. Niet alleen ligt de daklijn lager en is het nu een tweedeurs coupé, maar ook is de zelfbouw-Tesla Roadster maar liefst 2,08 meter breed. Hij valt dus behoorlijk op, zeker in zijn Candy Apple Red-lak.

Tesla Model S Plaid als volgende project

Hieronder zie je de reacties die Andreyev kreeg tijdens zijn eerste testrondje met de Tesla in zijn uiteindelijke vorm. Een volgend project staat overigens al op de planning. De knutselkoning is van plan om een Tesla Model S Plain een vergelijkbare make-over te geven.