Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor deze moderne Lotus Omega betaal je ruim een ton

Na meer dan dertig jaar is er weer een vierdeurs-Lotus, een opvolger van de Lotus Omega, maar dan volledig elektrisch, de Lotus Emeya. Hij wordt niet belast met BPM, maar kost toch een flinke duit.

Lotus had het moeilijk, tot in 2017 het Chinese Geely een meerderheidsbelang in de kleine Britse fabrikant nam. Nu is er geld zat, voor de ontwikkeling van een aantal elektrische modellen.

Lotus Emeya en Eletre

De Lotus Eletre, een indrukwekkende elektrische SUV, doet het uitstekend, met in Nederland al bijna 120 registraties sinds zijn introductie vorig jaar. De Emeya kan daar alleen maar verder aan bijdragen.

Vanafprijs Lotus Emeya

Zijn vanafprijs ligt op 109.685 euro. Daarvoor levert Lotus klanten een 612 pk sterke instapversie, die simpelweg Emeya heet. Daarboven staat de even sterke, rijker uitgeruste Emeya S, die 130 mille kost.

Dan is er nog de Emeya R, die voor 155.025 euro in de prijslijst staat. Het model heeft een 918 pk sterke aandrijflijn en gaat in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn top ligt op 256 km/h.

Actieradius en snelladen

Dat enorme prestatiepotentieel heeft wel gevolgen voor de range, die uitkomt op zo’n 490 kilometer. De ‘gewone’ Emeya haalt op zijn 102 kWh-batterij ruim 600 kilometer.

De Lotus Emeya is een echte snellaadkampioen, met een maximaal DC-laadvermogen van 350 kW. Dat is goed voor een laadtijd van 10 tot 80 procent van 18 minuten.