De McLaren Artura Spider maakt op commando zijn banden kapot

De McLaren Artura Spider heeft een knop die z’n eigenaar in potentie veel geld kan kosten. Want de vernieuwde Britse supercar heeft zowaar een modus die de banden aan flarden rijdt.

Het zat McLaren niet mee met de Artura. De opvolger van de 570S werd al in 2021 gepresenteerd, maar kwam door onderdelentekorten, softwareproblemen en kwaliteitsissues pas vorig jaar écht op de markt.

Update McLaren Artura

McLaren geeft het model nu een tussentijdse update, die door de verlate productiestart behoorlijk vroeg lijkt te komen. Tegelijkertijd onthult het merk de compleet nieuwe McLaren Artura Spider.

De update eerst. McLaren schroeft het vermogen van de Artura namelijk op van 680 naar 700 pk, waarmee hij dichtbij de 750S komt. Ook is de elektrische range van de hybride vergroot, van 30 naar 33 kilometer.

Prestaties blijven gelijk

Aan de prestaties merk je overigens niet dat er 20 pk is bijgekomen, want de sprint van stilstand naar 100 km/h gaat nog altijd in 3 seconden en de topsnelheid ligt onveranderd op 330 km/h.

Wel is het meer genieten onderweg, omdat Mclaren het uitlaatsysteem heeft aangepast, voor een brutere soundtrack. Ook reageren de adaptieve dempers en de versnellingsbak van de Artura nu sneller.

Spinning Wheel Pull-Away

Verder worden de remmen beter gekoeld en voegt McLaren een Spinning Wheel Pull-Away-functie aan de auto toe, waarmee je met rokende banden weg kunt knallen. De bandenboer zal blij met je zijn.

Nieuwe McLaren Artura Spider

Die functie zit ook op de gloednieuwe Artura Spider. De auto heeft een klapdak dat tot een snelheid van 50 km/h in 11 seconden is te openen en sluiten. Het voegt 62 kilo toe aan het wagengewicht (nu 1457 kg).

McLaren past in het dak elektrochroom glas toe, wat betekent dat het met een druk op een knop in stapjes is te verduisteren of juist transparanter is te maken. De Spider kost 289.500 euro, de coupé 263.100 euro.