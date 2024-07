Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia K4: Ceed-opvolger is stijlvolle Volkswagen Golf-concurrent

Aan de tekentafel van Kia heeft men de smaak te pakken. Het stoffige en tikkeltje suffe imago heeft de laatste jaren plaats gemaakt voor een stijlvol image. De Zuid-Koreanen bouwen nu auto’s waarin je gezien wil worden. Datzelfde geldt voor deze Kia K4 DR, die de populaire Kia Ceed zal opvolgen en de strijd aangaat met onder meer de Volkswagen Golf.

Het model werd al eerder dit jaar in de Verenigde Staten gepresenteerd als sedan, waar die carrosserievariant nog wel populair is. Kia deelde toen echter ook al afbeeldingen van een vijfdeursversie. Die auto is nu, gehuld in dikke camouflagekleding, gespot in Europa. Daarmee lijkt duidelijk dat deze Kia K4 5DR de Ceed opvolgt. Mogelijk blijven de Zuid-Koreanen in Europa wel vasthouden aan de naam Ceed.

Kia Ceed-opvolger als Volkswagen Golf-concurrent

De Ceed is inmiddels een bekend begrip bij degenen die geen Volkswagen Golf of Opel Astra willen rijden. Hoewel de nieuwe Golf 8.5 ons bevalt, kunnen we niet anders dan stellen dat deze Kia K4 5DR de meest stijlvolle auto in dit segment is, zeker nu de nieuwe BMW 1-serie meer dan ooit op een verouderde Kia Ceed lijkt.

De Ceed-opvolger is met zijn Y-vormige lichtunits herkenbaar als een moderne Kia en dat is louter positief. Ook vanbinnen zien we de huidige designtaal van het merk terug. Ondanks het brede touchscreenpaneel op het dashboard, spotten we ook nog voldoende fysieke knoppen.

Aandrijflijn van de Kia K4 5DR

Het ontwerp sluit ook aan op dat van Kia’s uitgebreide elektrische modelgamma, maar deze Kia K4 5DR is geen EV. Welke verbrandingsmotoren wij Europeanen exact krijgen, is nog niet bekend. In de Verenigde Staten zal de Kia K4 met een 147 pk sterke 2,0-liter motor en een 193 pk sterke 1,6-liter turbomotor. Mogelijk krijgen wij – in teruggeschroefde vorm – enkel die laatste in Europa, vanwege de strenge emissienormen op ons continent.

De toekomst zal uitwijzen welke aandrijflijn(en) we in Europa krijgen. De vierdeursvariant zal later dit jaar zijn debuut maken in de Verenigde Staten en vermoedelijk zal deze vijfdeurs Kia K4 als Volkswagen Golf-concurrent in 2025 zijn Europese opwachting maken.