Waterstof passé? Nee hoor, Kawasaki presenteert waterstofmotor

We heten inderdaad Autovisie, niet Motorvisie. Maar omdat veel van onze lezers geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, berichten we toch even over de nieuwste tweewieler uit de stal van Kawasaki. Dat is namelijk een heuse waterstofmotor. Hoewel de auto-industrie al lijkt te hebben gekozen voor batterij-elektrische auto’s, biedt het Japanse motormerk nog enige hoop voor de verbrandingsmotor.

Vooralsnog gaat het om een prototype gebaseerd op de Kawasaki Ninja H2, maar de Japanners zijn daadwerkelijk van plan een waterstofmotor in het begin van het volgende decennium op de markt te brengen.

Waterstofmotor van Kawasaki

Anders dan veel waterstofauto’s, maakt deze waterstofmotor geen gebruik van fuel cell-techniek, maar van een heuse verbrandingsmotor. Het is een 998 cc viercilinder die door Kawasaki is omgebouwd om waterstof als brandstof te gebruiken. Een waterstofverbrandingsmotor dus, zoals we eerder ook al in V8-vorm van Toyota zagen. Helemaal vrij van CO2-uitstoot is de motor overigens niet, omdat hij tijdens het rijden een klein beetje motorolie verbrandt.

Bij een fuel cell-EV wordt waterstof aan boord omgezet in energie om zo een elektromotor te voeden. Qua rijgedrag voelt dat niet anders dan een batterij-EV. Bij deze Kawasaki-waterstofmotor is dat dus anders. De motorfiets levert nog steeds het ‘gegrom en pulserende sensatie waar rijders van houden als ze aan het gas draaien, terwijl enkel water en een heel klein beetje CO2 wordt uitgestoten’, zo zegt Kawasaki.

De waterstof wordt opgeslagen in twee koffers die ogen als zadeltassen. Het is niet bekend wat de tanks doen met de veiligheid, gewicht en de balans van de waterstofmotor.

Waterstof biedt hoop voor verbrandingsmotor

De ontwikkeling van deze waterstofmotor startte in maart 2023 en zal voorlopig nog wel even doorgaan. Hoewel Kawasaki erop mikt over enkele jaren een productiemodel op de markt te brengen, waarschuwt het merk dat de marktlancering afhankelijk is van de waterstofinfrastructuur (die in Nederland vooralsnog beperkt is) en regulering. Nog even afwachten dus, maar dit is hoopvol nieuws voor liefhebbers van de verbrandingsmotor.