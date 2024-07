Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Ocon stapt over van Alpine naar Haas

Formule 1-coureur Esteban Ocon rijdt vanaf komend jaar voor Haas. De 27-jarige Fransman komt over van Alpine en ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een meerjarige overeenkomst.

Begin deze maand verzekerde Haas zich al van de komst van Oliver Bearman, een 19-jarige Brit die eerder dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 maakte tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Als vervanger van Carlos Sainz eindigde hij als zevende.

Haas maakt sinds 2016 deel uit van de Formule 1, maar wist tot dusverre nog geen race te winnen. De renstal kondigde eerder het vertrek van de Deense coureur Kevin Magnussen al aan, terwijl zijn Duitse teamgenoot Nico Hulkenberg verhuist naar Sauber.

“Ik ga me aansluiten bij een zeer ambitieus raceteam, wiens geest, werkethiek en onmiskenbare opwaartse traject echt indruk op mij hebben gemaakt”, aldus Ocon, die in 2021 voor Alpine zijn tot dusverre enige race in de Formule 1 won.

ANP