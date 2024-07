Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze extreem zuinige occasion kost nog geen 15.000 euro

Je wilt vijf deuren, want dat is handig, plus een automaat, want dat is fijn. Los daarvan moet je auto ‘wel wat zijn’, een merk dat ergens voor staat, dus geen ‘allemansvriend’ en met een sterk, sprekend uiterlijk. Kortom, je wil een serieuze occasion voor 15.000 euro. Veeleisend? Welnee!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een premium hatchback voor maximaal 15.000 euro. Ben je niet gecharmeerd van de Lexus CT200h? Dan is misschien de Audi A3 wat voor je, of onze optie van komende zaterdag.

Lexus CT200h (2014 – 2021)

Deze destijds kleinste Lexus is technisch identiek aan onder meer de Toyota Prius, een volbloed hybride dus. Rijden vraagt even gewenning, veel bestuurders hebben de neiging te veel gas te geven, je moet juist de auto voor je laten werken.

Daarna blijkt de CT bijzonder stil, vaak ‘vertelt’ alleen een controlelampje dat de auto er alweer voor kiest elektrisch te rijden. De CT200h is dus ook zuinig, 1 op 20 is prima haalbaar. Verder: fijne voorstoelen, fraai afgewerkt dashboard. Achterin is de CT niet heel ruim, de bagageruimte bedraagt 375 liter.

Er is volop aanbod aan occasions, vaak met astronomische kilometerstanden, maar bij Lexus Enschede vinden we voor € 14.995 een rode (2014, 129.000 km).

Hier moet je op letten bij deze occasion

De stekker van het hybride-accupakket kan lostrillen. Inderdaad: kwestie van vastzetten. Als de 12 V-accu zijn beste tijd heeft gehad en er blijft een verbruiker (radio, lampje) actief dan kan die te ver leegraken. Logisch, maar het kan gebeuren dat de auto dan ook de afstandsbediening niet meer herkent.

Juist bij een hybride is het niet slim om de tank leeg te rijden. Als elektrisch alsnog wordt doorgereden, dan kan het zijn dat de Lexus helemaal niet meer start en een ‘reset’ moet krijgen. Daarvoor is een deskundige garage nodig.