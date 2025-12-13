Autovisie
Leestijd: 2 minuten

Kampioen restwaarde 2025: deze auto’s zijn het meest waardevast

(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Welke auto’s behouden het best hun waarde? Autovista24 heeft voor u het antwoord op deze prangende vraag.

Een nieuwe auto is maar heel kort nieuw. Zodra de tellerstand begint op te lopen, zet de waardedaling in. Bij de meeste jonge auto’s is afschrijving de grootste post binnen de totale autokosten. Toch zijn er duidelijke verschillen in het tempo waarmee nieuwe auto’s hun waarde verliezen. Restwaarde- en dataspecialist Autovista24, onderdeel van het Amerikaanse J.D. Power, onderzocht welke nieuwe auto’s de laagste verwachte afschrijving hebben.

Restwaarde na drie jaar en 60.000 kilometer

Hierbij gaat de organisatie uit van de verwachte restwaarde na drie jaar en 60.000 kilometer. De ranglijst is gebaseerd op marktonderzoek en data-analyse in zeventien Europese landen in de periode juli-september 2025. Binnen de restwaarderanglijst zijn Duitse premiummerken dominant. Mercedes-Benz behaalt twee podiumplaatsen en staat maar liefst zes keer in de top drie. Ook Mini doet het opvallend goed. Het Duits-Engelse merk gaat in twee marktsegmenten met de winst aan de haal en is goed voor vijf top drie-noteringen. Met een segmentoverwinning en drie top drie-noteringen behaalt BMW de derde plaats in het overall-klassement.

Volgens Autovista24 kan het lonen om niet alleen naar de segmentwinnaars te kijken als het om waardebehoud gaat. Juist in de subtop zijn betaalbaardere auto’s met een lage afschrijving te vinden. Dit wordt onderstreept door prijsbewuste restwaardetoppers zoals de Dacia’s Sandero, Duster en Bigster en de Skoda Elroq. Een lage procentuele afschrijving is ten slotte mooi, maar puur financieel bekeken blijft een lage afschrijving over een lager aankoopbedrag het gunstigst.

SegmentCarrosserieAandrijvingWinnaar (runners-up)
A/BallealleMini Cooper (Mini Countryman, Dacia Sandero)
A/B EValle, alleen EValleen EVMini Aceman (Mini Cooper, Renault 5 E-Tech)
Cexclusief SUValleBMW 1-serie (Audi A3, BMW 2-serie)
C SUValleen SUValleDacia Duster (Dacia Bigster, Mercedes-Benz GLA)
C/D/E EVexclusief SUValleen EVAudi A6 Avant e-tron (Tesla Model 3, Mercedes-Benz CLA)
C/D/E SUV EValleen SUValleen EVPorsche Macan (Mini Countryman, Skoda Elroq)
D/Eexclusief SUValleMercedes-Benz E-klasse (BMW 4-serie, Mercedes-Benz CLE)
D/E SUValleen SUValleMercedes-Benz G-klasse (Mercedes-Benz GLE Coupé, Land Rover Defender)

