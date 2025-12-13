Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze hatchback is niet de spannendste occasion, maar wel een heel betaalbare stadsauto

De Kia Picanto is een slimme keuze voor mensen die een compacte stadsauto zoeken. Het model is populair in ons land en daarom kun je genoeg occasions vinden.

Hoewel de tweede generatie Kia Picanto vooral is ontworpen voor stadsgebruik en dankzij zijn formaat overal tussendoor glipt, voelt hij verrassend volwassen aan. De occasion heeft een uitgesproken styling en opties die meestal voor duurdere modellen weggelegd zijn.

Kia Picanto is een verrassend volwassen stadsauto

Onder de motorkap van de Kia Picanto vind je een 1,0-liter driecilinder of een 1,2-liter viercilinder. Beide opties zijn atmosferisch en leveren respectievelijk 69 en 85 pk. De driecilinder reageert vlot genoeg in de stad en voelt lichtvoetig aan. De viercilinder biedt iets meer souplesse bij hogere snelheden. Occasions met de viercilinder zijn wel weer minder zuinig. De voorwielen worden aangedreven en meestal komt de auto met een handgeschakelde vijfbak. Soms vind je ook modellen met viertrapsautomaat.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde)

De occasion heeft een fris, modern design dat Kia begin jaren 2010 duidelijk op de kaart zette. Het interieur oogt simpel, maar verzorgd, met bedieningselementen die logisch zijn geplaatst. De Picanto werd destijds vooral geprezen om zijn gebruiksgemak en lage kosten, waardoor veel eigenaren er jarenlang probleemloos mee hebben gereden.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch staat de Kia Picanto als betrouwbaar bekend, al verdienen enkele punten aandacht. De koppeling slijt bij stadsritten sneller dan verwacht, dus let op het schakelen bij een testrit. Het onderstel voelt stevig, maar versleten draagarmen en stabilisatorrubbers zorgen voor onrustige bijgeluiden op drempels. Meer aandachtspunten van deze occasion vind je in onze koopwijzer.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van der Veen Oosterwolde)

Verder is het bij de Kia Picanto vooral van belang dat hij goed onderhouden is. Probeer dus altijd een occasion met sluitende onderhoudsgeschiedenis te vinden.

Kia Picanto-occasion

Zoals in de introductie genoemd, is de Kia Picanto een heel populaire auto in Nederland. Daarom kun je momenteel 699 occasions op gaspedaal.nl terugvinden. De goedkopere modellen hebben flinke gebreken of zijn voor de export bedoeld. De duurste modellen zien er juist weer uit alsof ze net van de dealer af zijn gekomen. De prijzen lopen van 1.595 tot 12.950 euro.