Dit is waarom de kettinkjes onder een ambulance van levensbelang zijn

Als je achter een ambulance rijdt, kun je kettinkjes zien hangen naast de achterwielen. Waar dienen deze voor?

Op een gemiddelde werkdag waren er in 2024 693 ambulances nodig. In de avonden en weekenden is het nog drukker. Dit blijkt uit een jaarlijkse berekening van het RIVM. Omdat de voertuigen zo hard nodig zijn, mogen ze nooit stilstaan.

Kettinkjes onder een ambulance zijn van levensbelang

Een ambulance die door kan rijden, kan van levensbelang zijn. Daarom moet je in het verkeer ook altijd ruimte maken als er een voorrangsvoertuig met sirenes aankomt. Een ambulance moet zo snel mogelijk van A naar B komen, ook in slecht weer.

Daarom beschikt een ambulance over sneeuwkettingen. De kettingen kunnen op de grond worden gelegd middels een knop en zitten altijd onder de auto. Met stalen schakelingen naar beneden kan de ambulance maximaal 50 kilometer per uur rijden. Door achteruit te rijden, komen de kettingen weer vrij en kan de bestuurder ze weer inklappen. Je vindt ze alleen bij de achterwielen.

De kettingen worden met name gebruikt in woonwijken. Tijdens gladde omstandigheden wordt hier vaak niet of later gestrooid en geschoven. De ambulance moet hier in noodsituaties wel kunnen komen. Ook sommige vrachtwagens zijn uitgerust met deze automatische sneeuwkettingen.

Een reguliere sneeuwketting kost veel tijd

Door deze kettingen bespaart de bestuurder van de ambulance een hoop tijd. Bij reguliere kettingen duurt het meestal tussen de 10 en 30 minuten om ze om de band te leggen, afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal wielen waarop ze moeten worden gemonteerd, de grootte van de banden en de ervaring van de bestuurder met het installeren van deze kettingen. Overigens zijn sneeuwkettingen in Nederland op de openbare weg verboden.