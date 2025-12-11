Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zes Europese landen willen niet meer dat nieuwe brandstofauto’s worden verboden

Wordt de verkoop van nieuwe brandstofauto’s in 2035 nou wel of niet verboden? Daarover worden de twijfels steeds groter nu zes Europese landen bezwaar hebben aangetekend tegen de maatregel.

De regeringsleiders van Bulgarije, Hongarije, Italië, Polen, Slowakije en Tsjechië hebben een brief aan Ursula von der Leyen ondertekend, waarin de voorzitter van de Europese Commissie wordt gevraagd om het voorgenomen verbod op de verkoop van nieuwe brandstofauto’s te schrappen.

Verslechterende concurrentiepositie

Ze wijzen op de verslechterende concurrentiepositie van Europese autofabrikanten en willen dat de regels worden versoepeld, zodat ook na 2035 nog nieuwe (plug-in) hybrides mogen worden verkocht.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Ook Duitsland en Nederland kritisch

Kritiek op het toekomstige verkoopverbod voor brandstofauto’s komt niet alleen van bovengenoemde landen, want ook in Duitsland wordt al jaren gemord. Opvallend is dat er in Nederland nu eveneens kritische geluiden te horen zijn.

Motie tegen verbod op brandstofauto’s

Een motie van de PVV tegen het verbod op nieuwe brandstofauto’s is recent door de Tweede Kamer aangenomen, met steun van 50PLUS, BBB, DENK, FVD, JA21, SGP en VVD. Volgens de PVV zal het verbod “schade toebrengen aan de economie in Nederland en in Europa”.

Demissionair minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat vindt juist dat het schadelijk is om de overstap op elektrische auto’s los te laten, omdat dat “voor de investeringszekerheid en betrouwbaarheid richting het bedrijfsleven niet goed zou zijn”.

Ook fabrikanten willen verbod van tafel

Verschillende autofabrikanten, zoals bijvoorbeeld BMW, willen ook dat het verkoopverbod voor brandstofauto’s van tafel gaat. Experts waarschuwen bovendien dat het verbod onhaalbaar is, omdat we in 2035 miljoenen EV’s tekort zullen komen als de elektrische markt niet harder gaat groeien.