Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de volledig elektrische Explorer heeft Ford een prijswinnende allemansvriend in de markt gezet

De elektrische automarkt verandert snel en de keuze welke auto bij jouw leven past, wordt steeds lastiger. Ford maakt het daarom makkelijk met een volledige elektrische SUV die een match is met iedereen die van autorijden houdt.

Met de elektrische Ford Explorer, gebouwd met het oog op het moderne autorijden, richt Ford zich op rijders die comfort, technologie en avontuur willen combineren in één EV.

Vooral veel leaserijders zien elektrisch rijden inmiddels als een logische stap, maar ze zoeken wel een auto die meer biedt dan alleen een accupakket met een grote actieradius. De Explorer onderscheidt zich door zijn uitstraling en interieurindeling. De auto laat goed zien dat Ford elektrisch rijden naar een nieuw tijdperk tilt.

Stoer design

Ford heeft met dit model bewust gekozen voor een auto die past bij uiteenlopende typen bestuurders. Het is een SUV die zowel geschikt is voor woon-werkverkeer als een lange vakantietrip. De Explorer heeft een stoer design, moderne technologie en een gebruiksvriendelijkheid die past bij een breed publiek.

Het interieur voelt uitnodigend aan en ziet er sportief uit. De cockpit loopt mooi door van het dashboard naar de portieren. De techniek past bij het rustige, strakke ontwerp met smalle luchtroosters en een luidspreker op het dashboard die lijkt op een soundbar. Door de zwarte A-stijlen lijkt het dak boven het interieur te zweven, wat zorgt voor een sportieve en tegelijkertijd luxe uitstraling.

Prijs voor Ford Explorer

Niet voor niets won dit model van Ford vorig jaar een prestigieuze Red Dot Award in de categorie Product Design. De jury van de gerenommeerde designprijs was onder de indruk van de stijlvolle lijnen en de hoogwaardige afwerking van de crossover. “De Ford Explorer overtuigt aan de buitenkant met zijn kenmerkende SUV-design en aan de binnenkant met zijn hoogwaardige technische uitrusting”, was het oordeel van de vakjury.

We kunnen het zo mooi opschrijven als we willen, maar het beste is natuurlijk om de auto te ervaren. Ford nodigt bestuurders daarom uit om zelf achter het stuur te stappen voor een testrit, want elektrisch rijden is voor veel leaserijders niet alleen een rekensom, maar ook een gevoelskwestie.

Nieuwe fase van elektrificatie

De Explorer toont aan hoe Ford elektrisch rijden toegankelijker wil maken. Dit is een elektrische SUV die bedoeld is voor dagelijks gebruik én avontuurlijke ritten. Hij sluit aan bij de wensen van een brede groep automobilisten die wel elektrisch willen rijden, maar niet willen inleveren op ruimte, functionaliteit of uitstraling. De Explorer hoort hiermee bij een nieuwe fase in de elektrificatie van het merk.

Wie zelf wil ervaren hoe Ford zijn elektrische toekomst vormgeeft, kan een proefrit inplannen.