Porsche Macan probeert met 250+ km/h te ontkomen aan Nederlandse politie, maar crasht tegen paal
Hoe snel je auto ook is, om te ontkomen aan de politie heb je toch ook een dosis geluk en wat stuurmanscapaciteiten nodig. De bestuurder van deze Porsche Macan heeft in ieder geval een van die twee niet. Hij vlucht, maar wordt gepakt door de politie.
De video wordt gedeeld door Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Zij wachten met Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s) de auto op. Na het stopteken sprint de Porsche ervandoor.
Porsche Macan probeert met 250+ km/h te ontkomen aan politie
Vervolgens probeert de Porsche Macan met snelheden van boven de 250 km/h te ontkomen aan de politie. De Audi A6-SIV’s hebben moeite om de snelle SUV bij te houden.
Als de Porsche een afslag neemt, gaat het fout. De bestuurder duikt te hard de bocht in, waardoor hij tegen de rand van een brug knalt. Overigens komt de politie met 150 km/h richting het kruispunt gereden. Hij krijgt zijn auto wel op tijd gestopt en rijdt gecontroleerd de bocht door. Zo zie je maar dat zo’n rijtraining niet voor niets is.
Xiaomi vraagt opmerkelijk patent aan: auto’s met brandstofmotor in aantocht
De inzittenden proberen nog te vluchten, maar de politie vat ze in de kraag. De Porsche blijkt gestolen te zijn bij een woninginbraak in België. Daarbij had de bestuurder geen rijbewijs en was de Macan voorzien van een vals kenteken.
