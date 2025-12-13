Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Franse klassieker kun je nu waarschijnlijk goedkoper krijgen als occasion, dan dat je hem tegen de lente koopt

De winter is aangebroken en dat is hét moment om een oldtimerproject te starten. Terwijl het buiten kouder wordt, kun jij in de garage sleutelen aan een auto met karakter. Zo is de occasion in de lente klaar voor ritten over binnenwegen of voor een bezoek aan een klassiekerbijeenkomst. We vergelijken drie bekende modellen uit de jaren zeventig.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke mooie klassiekers vallen binnen je budget? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Klassieke occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar occasions die een halve eeuw geleden razend populair waren. Deze auto’s zijn tweedehands nog te vinden en je hoeft voor ze geen wegenbelasting te betalen. Onze opties vallen binnen een budget van maximaal 20.000 euro. Vind je de Peugeot 504 geen goede keuze? Kijk dan naar de opties die we dinsdag en donderdag voor je hebben uitgelicht.

Peugeot 504 (1968 – 1983)

De Peugeot 504 is een rustige, comfortabele Franse klassieker met charme. De occasion combineert een tijdloos ontwerp met een zeer zachte vering. Hoewel de auto op de meeste plekken tot halverwege de jaren tachtig werd gemaakt, was dit niet overal het geval: in Nigeria rolde de laatste 504 in 2006 van de band. Daarmee is dit model in totaal 38 jaar in productie geweest.

De sterke carrosserie geeft vertrouwen, zeker op langere ritten, en binnenin is alles overzichtelijk en ruim opgezet. Het interieur is sober maar doordacht, precies zoals je van een Franse auto uit deze periode verwacht. De meeste Peugeot 504-modellen gebruiken over het algemeen betrouwbare viercilindermotoren die prettig en soepel lopen, al sprint je er de meeste andere auto’s bij het stoplicht er niet mee uit. Af en toe duikt er een occasion met V6 op, voor wie net wat meer kracht zoekt zonder het rustige karakter op te geven.

Op gaspedaal.nl staan momenteel vijf Peugeot 504-occasions te koop, voor minder dan 20.000 euro. In Groningen staat bijvoorbeeld een witte 504 2.7 uit 1976, met slechts 50.105 kilometer op de teller en een vraagprijs van 13.750 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Zoals bij veel occasions uit deze tijd, vraagt de techniek om een wat oplettender blik. Roest blijft een hardnekkig punt, en bij de Peugeot 504 komt dat vooral voor rondom de dorpels, wielkasten, achterste chassisrails, ophangingspunten en de rand onder de voorruit. De kosten verschillen per geval, maar reken voor degelijk laswerk al snel op ruim duizend euro.

Neem ook het hydraulische remsysteem van de Peugeot 504 mee in je check: versleten remslangen en remcilinders komen bij oudere occasions regelmatig voor en beïnvloeden de remkracht merkbaar. Een volledige revisie van het remsysteem kost meestal een paar honderd euro en voorkomt grotere problemen later.

Deze occasion kiezen wij

De Peugeot biedt charme, comfort en een tijdloos uiterlijk, maar roestherstel is soms prijzig. De Audi is ruim, licht en modern voor zijn tijd, maar goede exemplaren worden schaarser. De Ford is technisch het makkelijkst om te onderhouden en heeft de beste onderdelenvoorziening. Daarom kiezen wij voor de Taunus: een betaalbare oldtimer die ideaal is als winterproject en in de lente klaarstaat voor gezellige, zorgeloze ritten.