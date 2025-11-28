Deel dit: Share App Mail Tweet

Gloednieuwe Ford Mondeo voor 18.000 euro is jammer genoeg niet wat het lijkt

Ford heeft het roer de afgelopen jaren behoorlijk omgegooid. Het is gestopt met de Fiesta, Focus en Mondeo, toch duikt er nu een nieuwe Ford Mondeo op voor zo’n 18.000 euro. Maar helaas is het niet wat het lijkt.

De Mondeo was een behoorlijk populaire auto in Europa, maar ook buiten ons continent is een gelijknamig model verkocht. Sterker nog, in China kun je nog steeds een nieuwe kopen.

Niet de Ford Mondeo die je denkt

De Ford Mondeo in China wordt niet in Europa gebouwd, maar in het Aziatische land zelf met behulp van Changan. Deze grote Chinese fabrikant werkt ook samen met Mazda aan de nieuwe 6e en is zelf ook bezig met een marktintroductie in Nederland.

De Ford Mondeo is dus een andere auto dan we in Europa kennen en ook heeft hij een ander design met gesplitste koplampen en een doorlopende led-strook. Opvallend zijn de nieuwe achterlichten die een signatuur hebben die we niet bij andere modellen zien. Overigens heeft de Sport, een verhoogde uitvoering van de Mondeo, weer compleet andere lampen en achterkant. Dit komt doordat het model eerst onder een andere naam werd verkocht.

Ford Mondeo Sport. (Afbeelding: Ford) Ford Mondeo Sport. (Afbeelding: Ford)

In China is de Ford Mondeo dus te bestellen vanaf omgerekend zo’n 18.000 euro. Voor dit geld krijg je een 1.5 turbomotor die ook met hybridehulp wordt geleverd. De topuitvoering heeft een 2,0-liter viercilinder die goed is voor 275 pk en 405 Nm, deze werkt samen met een 191 pk elektromotor in de CVT-automaat. Een totaal andere aandrijflijn dan we in Europa gewend zijn van Ford.