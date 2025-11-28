Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je soms een afneembare trekhaak moet verwijderen om een boete te voorkomen

Rondom auto’s en wegen is behoorlijk wat regelgeving en daarom krijgen we bij Autovisie vraag lezersvragen. Ditmaal geven we antwoord op de vraag: mag je rondrijden met een afneembare trekhaak die je niet gebruikt?

Rijden met een trekhaak die je niet gebruikt

In Nederland hoef je niet lang te zoeken naar auto’s met een trekhaak. Afneembaar, elektrisch inklapbaar, onder de bumper door en door de bumper heen; er zijn tal van varianten. Maar mag je met allemaal rijden als je ze niet gebruikt?

Trekhaak belangrijke optie In Nederland is een trekhaak de belangrijkste optie. Bij het zoeken naar een occasion wordt het vaakst een trekhaak aangevinkt.

Belangrijk is dat een trekhaak goed is en dat hij deugdelijk bevestigd is aan de auto. Is dit niet het geval, dan komt jouw auto niet door de apk.

Is de auto en dus ook de trekhaak goedgekeurd, dan mag je er in principe altijd mee rondrijden. Er zijn immers veel niet-afneembare exemplaren. De haak gebruiken als ‘bescherming van de bumper’, is dus toegestaan.

Dit is wanneer je niet met een trekhaak mag rijden die je niet gebruikt

Echter, er is wel een uitzondering. Sommige afneembare trekhaken komen namelijk voor de kentekenplaat uit. Dit is geen probleem als er een fietsendrager of caravan achter de auto hangt met nog een extra kentekenplaat, maar wel als de trekhaak ongebruikt voor de zwart-gele plaat hangt.

Je kan dan namelijk een forse boete krijgen. In de wet is vastgelegd dat een kentekenplaat van een voertuig volledig zichtbaar moet zijn. Alle cijfers en letters moeten van 20 meter afstand te zien zijn. Is dat niet het geval, dan kan je 160 euro moeten overmaken aan het CJIB. Ook de verlichting van jouw auto moet zichtbaar blijven als de trekhaak bevestigd is. Sommige modellen hebben bijvoorbeeld laaggeplaatste mistverlichting.

Je mag dus rijden met een afneembare trekhaak achter je auto als je deze niet gebruikt. Wel moet de kentekenplaat dus goed afleesbaar blijven.