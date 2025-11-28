Deel dit: Share App Mail Tweet

Superstijlvolle Alfa Romeo is betaalbaar, betrouwbaar en rijdt beter dan je denkt

De Alfa Romeo Brera is een bijzondere occasion. Niet alleen om zijn design, maar ook omdat niet bij iedere trouwe volgeling van het merk geliefd is. Toch blijkt het een behoorlijk betrouwbare occasion met goede rijeigenschappen.

Zwaar en niet zo mooi als de concept car, de Alfa Romeo Brera hield na zijn introductie de gemoederen bezig. Wil je echt een rijdersmachine? Dan kun je beter voor een ander model kiezen.

Rijeigenschappen Alfa Romeo Brera

Toch voelt de auto vandaag de dag niet zo zwaar als de recensies van destijds doen geloven. Dit komt niet enkel doordat we aan zwaardere auto’s gewend zijn, maar ook omdat we in bovenstaande Occasion Battle de Alfa Romeo Brera met lichtere 1750 TBi-motor rijden.

Pas in 2008 bracht Alfa Romeo de 1750 TBi-motor en de standaard toepassing van het Q2-sperdifferentieel. Deze uitvoeringen zijn slechts twee jaar gebouwd voordat het productie-einde van de Brera al werd ingeluid, maar onbetwist de versie die u moet hebben. Zwaar is deze uitvoering, zeker naar huidige maatstaven, niet meer te noemen. De motor is lekker koppelrijk, maar klinkt niet heel fel. Het weggedrag is mooi allround, comfortabel en volwassen. Daarmee is de Brera een echte granturismo die vraagt om een reis naar de Stelviopas.

Desondanks is hij niet echt dynamisch, maar de handgeschakelde versnellingsbak is prettig en vlot. Met een solide mechanisch gevoel is het volgende verzet met een korte, trefzekere slag te kiezen. De ietwat trage automaten zouden wij niet overwegen. Als de hand teruggaat naar het stuur, is het contact met de techniek verbroken. De gevoelloze bediening past ook niet bij een GT, noch bij een Alfa Romeo. Bovendien voldoet de zitpositie niet aan de verwachtingen.

Je zit te hoog en de stoelen geven onvoldoende zijdelingse steun, ondanks dat de occasion over de sportiefste stoelen beschikt die leverbaar waren voor de Brera. Vanaf 2008 zijn er ook modellen geleverd met een iets stugger onderstel. Deze TI-uitvoeringen zijn echter nauwelijks te vinden. Sportief is hij dus niet, maar een fijne dagelijkse auto is het zeker.

Aandachtspunten

Alfa had niet alleen problemen met de distributiekettingen van de 2.2 en 3.2 JTS-benzinemotoren die soms vervangen moeten worden, maar ook de distributieriem van de 2.4 diesel moet vaker vervangen worden dan de fabriek opgeeft, namelijk om de 100.000 kilometer. Verder zijn de JTS-motoren berucht om interne vervuiling.

De 1750 TBi is degelijk, maar kan wel een defecte brandstofpomp of klopsensoren hebben. Verder slijten de rubbers in de draagarmen voor- en achter hard en kan er speling zitten op het stuurhuis. Het laatste punt kan prijzig uitpakken. Desondanks blijken goedonderhouden exemplaren behoorlijk betrouwbaar. Alle aandachspunten lees je in dit uitgebreide aankoopadvies.

Occasion

We vinden al een Alfa Romeo Brera als occasion voor nog geen 15.000 euro. Het witte exemplaar heeft de juiste motor, komt uit 2010 en heeft net geen 164.000 kilometer op de teller staan. Je kunt dus voor relatief weinig geld al een mooi Alfa-kunstwerk op de oprit hebben staan.