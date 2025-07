Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe 6e is geen echte Mazda, maar toch interessant

Het kleine, eigenwijze Mazda is tot op heden niet echt goed gebleken met elektrische auto’s. Daarom is de hulp van strategisch partner Changan ingeroepen voor de Mazda 6e, de opvolger van de Mazda 6.

Mazda en het Chinese Changan werken al bijna 25 jaar samen. Aanvankelijk om Mazda-modellen in China te bouwen voor de lokale markt, maar inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Het moment is aangebroken waarop de leerling de meester mag onderwijzen.

De Mazda 6e is goedkoop voor zo’n lange auto

De Mazda 6e staat namelijk op een door Changan ontwikkeld platform waarop sinds 2022 al diverse modellen zijn verschenen in China. Daaronder ook de Mazda EZ-6, die in samenwerking met Mazda is ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van hun kopersgroep. En dat zijn in dit geval met name wij, Europeanen. Vanaf nu staat het model hier als Mazda 6e in de prijslijsten, voor een opmerkelijk aantrekkelijk starttarief van 44.990 euro.

Niet veel geld voor een auto van 4,9 meter lang, met een 68,8 kWh LFP-accupakket voor een actieradius van 479 kilometer en snelladen tot 165 kW voor een 10 tot 80 procent lading in 24 minuten. Geen toonaangevende cijfers, wel concurrerende. Zeker voor deze prijs, wetende dat inbegrepen is: 258 pk op de achterwielen, lichtmetaal, kunstleren bekleding, infotainment met navigatie, panoramadak, elektrisch verstelbare, verwarmde en geventileerde stoelen, smartphone app- en connectiviteit, head-up display en rijassistentie. Voor 1.950 euro koop je de upgrade van Takumi naar Takumi Plus, wat zoveel inhoudt als nappaleren bekleding, mooiere interieurafwerking en een zonnescherm voor het panoramadak.

Wel vervalt dan de keuze voor één van vier interieurkleuren, aangezien de Takumi Plus aankleding alleen in lichtbruin te krijgen is. Er is ook een versie met 80 kWh accupakket beschikbaar, maar die lijkt min of meer onverkoopbaar met een veel tragere laadsnelheid en slechts 70 kilometer meer actieradius.

Kenmerkende vormgeving

Om te zien is de 6e ook in het echt op-en-top een echte Mazda. De bekende ontwerptaal is in een iets afgeronde vorm toegepast op deze ‘liftback’, die het beste van een sedan en een hatchback met elkaar verenigt. Met als bonus nog een forse frunk van 70 liter onder de voorklep, waar in de range-extender modellen van het EPA1-platform voor de Chinese markt, de verbrandingsmotor woont.

Aan de oppervlakte maakt het interieur ook een goede eerste indruk, met typische Mazda-vormgeving en kleurgebruik. Er zijn echter ook genoeg hints die erop wijzen dat Changan een aanzienlijk groter aandeel in de totstandkoming van de Mazda 6e heeft gehad, met alle gevolgen van dien. Kijk in de video wat we daarmee bedoelen…