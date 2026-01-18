Getunede Supra wil imponeren, maar crasht voor de deur van Toyota-dealer
JDM-liefhebbers kunnen beter wegkijken, want in deze video wordt een geliefde Toyota Supra van de vierde generatie aan gort gereden.
Dit type Supra is zo begeerlijk vanwege zijn motor: de 2JZ. Met name de turbovariant is bijzonder goed te tunen. Leuk, al die extra pk’s, maar die moet je dan wel zien te temmen.
Harde crash met Toyota Supra
Daar is deze Toyota Supra-rijder (net als deze YouTuber) uit Florida niet in geslaagd. Het voorval gebeurde in de stad Tampa, waar de bestuurder van een witte Supra het gaspedaal iets te diep intrapte. En dat voor de lens van een filmend publiek.
Bij het opschakelen verliezen de achterwielen tractie, waarna de controle zoek is. Met een enorme vaart knalt de Toyota Supra over de betonrand in het midden van de weg. Nadat hij met vier wielen los komt van de grond, botst hij op een nietsvermoedende tegenligger. Ironisch genoeg komt hij bij een Toyota-dealer tot stilstand.
Iedereen bleef ongedeerd
Naar verluidt zaten een moeder en haar 5-jarige kind in de auto waar de Toyota Supra tegenaan reed. Zij zijn gelukkig ongedeerd gebleven. Dit had echter heel anders kunnen aflopen.
De Toyota Supra is flinke beschadigd. Het is maar de vraag of dat te repareren is. En áls dat al het geval is, zullen er flinke kosten aan verbonden zijn.
