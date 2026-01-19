Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion val je niet erg op, maar beleef je vooral zelf sportief plezier achter het stuur

De Audi RS 4 bewijst dat je geen turbo’s nodig hebt om rijplezier te ervaren. Deze occasion beschikt namelijk over een dik atmosferisch motorblok, vierwielaandrijving en een beter stuurgevoel dan zijn voorgangers.

De tweede generatie RS 4 onderscheidt zich vooral met zijn motor, die later ook in de R8 terug te vinden was. Daarnaast complementeren zijn onderstel en onverbloemd sportief karakter dit geheel. Deze zaken maken deze occasion tot een van de meest geliefde RS-modellen ooit.

Audi RS 4 als sportieve occasion

Hoewel de basis van deze occasion de A4 vormt, ging de Audi RS 4 in 2005 aanzienlijk verder. De tweede generatie (B7) verscheen in Nederland vooral als vierdeurs sedan en brak daarmee met de traditie dat snelle Audi’s het label ‘Avant’ moesten dragen.

(Afbeelding: AutoTrack / Dennis) (Afbeelding: Audi)

(Afbeelding: AutoTrack / Dennis) (Afbeelding: Audi)

Het ontwerp van de Audi RS 4 is subtiel, maar gespierd. Brede wielkasten, aluminium buitenspiegels, grote luchtinlaten en een verlaagde carrosserie maken duidelijk dat dit geen gewone A4 is. Het uiterlijk sluit perfect aan bij het karakter: ingetogen voor wie niet weet waar hij naar kijkt, indrukwekkend voor wie dat wel doet. Het interieur van de occasion is typisch Audi uit die periode, met sportstoelen, aluminium details en een solide afwerking.

Genoeg vermogen

Onder de motorkap ligt het absolute hoogtepunt van de Audi RS 4: een atmosferische 4,2-liter V8, die 420 pk en 430 Nm aan koppel levert. Het motorblok geeft over een breed toerengebied zijn kracht af en is daardoor heerlijk om mee te rijden. De sprint van 0 naar 100 km/h doet de occasion daarom in 4,8 seconden en zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Dennis) (Afbeelding: Audi)

(Afbeelding: AutoTrack / Dennis) (Afbeelding: Audi)

De kracht van de occasion gaat via een handgeschakelde zesbak naar een speciaal differentieel, dat de kracht verder verspreidt over de permanente vierwielaandrijving. 60 procent hiervan gaat namelijk naar de achterwielen, terwijl de voorwielen 40 procent van de kracht krijgen. Hierdoor stuurt de Audi RS 4 beter door bochten. Verder heeft de auto een scherp stuurgevoel. Vierwielaandrijving is niet helemaal nutteloos in Nederland. Deze Audi wist hierdoor laatst een vrachtwagen uit de sneeuw te trekken.

Aandachtspunten van de Audi RS 4

Het motorblok van de Audi RS 4 is een pareltje, maar helaas ook een aandachtspunt. Tijdens een testrit kun je namelijk merken dat de occasion minder kracht heeft en dat ligt hoogstwaarschijnlijk aan koolafzettingen op de inlaatkleppen. Dit is een heel bekend probleem en daarom kunnen gespecialiseerde garages dit prima reinigen. Helaas kost dat wel honderden euro’s, maar gelukkig staat de auto verder als zeer betrouwbaar bekend.

Prijs van deze occasion

Momenteel staan er tien occasions op Gaspedaal.nl te koop. De goedkoopste kost een kleine 28.000 euro, terwijl de duurste op tien euro na een ton (!) moet kosten. Wij kozen voor een model dat netjes is, maar wel aan de goedkopere kant van deze schaal. Dit rode model uit Amsterdam kost namelijk 30.000 euro. Verder komt de auto uit 2008 en heeft 137.320 kilometer op de teller staan. Ter prijsvergelijking: nieuw kostte deze Audi RS 4 destijds ruim 110.000 euro.