Enorme crash: Lamborghini Huracán met twee turbo’s wordt YouTuber te veel

Een Lamborghini Huracán is met zijn meer dan 600 pk sterke V10 al rap zat, zou je zeggen. Toch besloot YouTuber Jake Schnatter er twee turbo’s op te schroeven. Dat had hij beter niet kunnen doen.

Vorige week beleefde de Amerikaan immers een flinke crash met zijn Italiaanse supercar. Het eenzijdige ongeval gebeurde in de staat Idaho. Schnatter en zijn passagier bleven gelukkig ongedeerd, maar de Lamborghini ligt flink in de kreukels.

YouTuber crasht twin-turbo Lamborghini Huracán

Hoe de crash exact kon gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Bekend is dat de Schnatter op een rechte weg in een spin raakte, waarna hij tegen een boom en hekwerk botste. Het extra vermogen van de twee turbo’s en een aandrijflijn die veel van de krachten naar de achterwielen stuurt, zullen hoogstwaarschijnlijk een rol hebben gespeeld.

Het pijnlijkste voor de automotive-YouTuber, is dat hij het afgelopen jaar spendeerde aan het opknappen van deze Huracán. Nu is al die moeite tenietgedaan. Elk paneel is geruïneerd en zelfs de draagconstructie heeft schade opgelopen. Daarmee lijkt de auto total loss te zijn.

Prijzige restauratie

Hoewel dit Schnatter de uitgelezen kans biedt een videorubriek à la Mat Armstrong te starten, waarin hij aan puin gereden supercars weer in ere hersteld, zal hij dat niet doen. De Lamborghini Huracán is simpelweg te zwaar beschadigd.

Bovendien zou dat een erg duur geintje worden. In een video na het incident vertelt Schnatter dat bijvoorbeeld een voorruit en koplamp al zo’n 5.000 dollar per stuk kosten. Dat supercaronderdelen prijzig zijn, wisten we al. Eerder schreven we over de prijs van één ventieldopje van Lamborghini en de extreem prijzige schokdemper van een Ferrari Purosangue.