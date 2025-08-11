Deel dit: Share App Mail Tweet

Ex-persauto na hevige crash te koop, dit kost de BMW M4 CS nu

Exact deze BMW M4 CS won afgelopen jaar nog de Autovisie Supertest. Enkele maanden geleden werd de persauto aan puin gereden. Nu wordt het wrak te koop aangeboden.

De BMW M4 CS was niet alleen deelnemer in de Autovisie Supertest 2024, maar fungeerde ook in een duoreportage met de Ford Mustang Dark Horse. Die video bomvol actie zie je boven dit artikel.

Ex-persauto beleeft heftige crash

Begin dit jaar, nadat Autovisie de auto weer netjes ingeleverd had, ging het volledig mis met het demomodel van BMW Nederland. De bestuurder verloor op een 60 km/h-weg tussen het Achterhoekse Netterden en Gendringen de macht over het stuur, waarna hij en zijn passagier ondersteboven in de sloot belandden.

Het goede nieuws is dat beide inzittenden met de schrik vrijkwamen. Zij konden ongeschonden uit de BMW klimmen. De M4 CS zelf heeft bij de crash flinke schade opgelopen. Hopelijk was de bestuurder goed verzekerd, want aan de 550 pk sterke sportwagen hing een prijskaartje van meer dan 216.000 euro.

Zwaar beschadigde BMW M4 CS te koop

Nu wordt het wrak, dat pas 11.000 kilometer op de teller heeft, te koop aangeboden door René Bloem Schadeauto’s in Didam. De prijs? 69.500 euro. Een derde van de nieuwprijs. Op het eerste oog geen verkeerde prijs, gezien het feit dat voor ‘gewonere’ M4’s (weliswaar met iets minder schade) vergelijkbare prijzen worden gevraagd. Deze CS-uitvoering is wat dat betreft veel specialer.

De BMW M4 CS opknappen zal echter niet eenvoudig zijn. De koplampen, bumpers, plaatwerk, voorruit en spiegels zijn allemaal geruïneerd. Ook zegt de aanbieder dat de auto waterschade heeft opgelopen.

Hopelijk doelt hij niet op de motor. Zou de BMW met draaiende zescilinder in de sloot zijn beland, dan kan dat catastrofale gevolgen hebben. En dan is nog te hopen dat er geen schade aan het chassis zelf niet te ernstig is beschadigd. Is er een Nederlandse Mat Armstrong die hier zijn vingers aan durft te branden?