Rus crasht zijn McLaren 720S in de regen: is dit opzettelijk?

De Russische influencer Chebotarev Evgeny heeft op een regenachtige dag zijn McLaren 720S in de kreukels gereden. Maar gaat het hier wel om een ongeluk?

Normaalgesproken zouden we een dergelijke crash niet in twijfel trekken. Dat McLarens, regen en influencers geen beste combinatie zijn, bleek immers ook al toen deze controversiële vlogger zijn supercar in de prak reed.

Influencer die moedwillig auto’s vernielt

Waarom bekruipt ons nu dan toch een gevoel van argwaan? Dat heeft te maken met de content die de Russische influencer normaal gesproken plaatst. Zijn Instagram-account met ruim 2,7 miljoen volgers staat bomvol video’s waarin Evgeny (soms erg prijzige) auto’s de vernieling in helpt.



Denk aan een Chevrolet Camaro waar een lading puin op wordt gedumpt, een Maybach die met allerlei gereedschap wordt toegetakeld of een Mercedes-AMG CLS 63 die diep onder de grond wordt begraven. Zie het als de Russische WhistlinDiesel, die ook tientallen miljoenen views binnenharkt met content die vooral bedoeld is om mensen, met name autofanaten, tegen het zere been te schoppen.

McLaren 720S gecrasht

Dat brengt ons weer bij de McLaren 720S waarin Evgeny ogenschijnlijk de macht over het stuur verloor. In de regen breekt de achterkant uit, waarna de McLaren tegen de geleiderails glijdt. Na het ongeval rijdt het wrak op eigen kracht nog enkele meters achteruit. Hoewel deze crash (in tegenstelling tot zijn andere stunts) op de openbare weg plaatsvond, kunnen we ons voorstellen dat ook hier opzet in het spel was.

Het ongeval is toevallig vastgelegd op camera, wat de influencer uiteraard goed uitkomt. Op Instagram is de video al bijna 16 miljoen keer bekeken. Daarnaast is het ook niet zo dat Evgeny op deze McLaren 720S wél zuinig was. In andere video’s is te zien hoe ook de Britse supercar ervan langs krijgt.

Supercar vol cement

Zo schepte de Rus het interieur van de McLaren eerder al vol met grind en cement. Ook probeerde hij een andere auto voort te trekken met de 720S. Daarbij monteerde hij het sleeptouw aan de fragiele achtervleugel, die vervolgens in tweeën brak. Vanaf het begin was duidelijk dat deze McLaren geen lang leven beschoren was.

Deze crash lijkt de genadeklap te zijn geweest. Hoewel de airbags niet afgingen (vermoedelijk uitgeschakeld voor de andere stunts), zijn de inzittenden goed weggekomen. Dichter bij huis beleefde een andere McLaren 720S-eigenaar kortgeleden een veel heftiger ongeluk.