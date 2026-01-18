Deze te heet gewassen Nissan Skyline GT-R is eigenlijk een Suzuki en kost maar 3.624,95 euro
Bij het zien van deze foto’s hebben we gelijk de neiging om deze ‘Nissan Skyline GT-R’ in de wangen te knijpen en koetsiekoetsie te doen. En we worden nog veel enthousiaster van het feit dat-ie maar 3.624,95 euro kost.
Hoewel, dat is niet helemaal waar. Want voor het genoemde bedrag krijg je alleen de Nissan GT-R-kit en moet je er zelf nog een gebruikte Suzuki Twin uit 2003 bij kopen. Al zal zo’n meer dan twintig jaar oude kei car ook niet de wereld kosten.
‘Nissan Skyline GT-R’ als Micro Machine
De bodykit is het werk van de Japanse tuner Rocketbunny, die de minuscule ‘Nissan Skyline GT-R‘ recent op de Tokyo Auto Salon heeft gepresenteerd.
Het ‘sportwagentje’ doet ons met zijn verhoudingen denken aan Micro Machines, de piepkleine speelgoedautootjes die eind jaren tachtig populair waren.
Van piepkleine hatchback naar minisedan
De Radical Custom Body Swap, zoals Rocketbunny, zijn Nissan Skyline GT-R-kit noemt, bestaat grofweg uit twee delen: een neus en een kont.
En het grappig is, dat daarmee de Suzuki Twin wordt omgeturnd van een hatchback naar een tweedeurs sedan (of coupé).
Suzuki Twin eerste hybride kei car in Japan
De Suzuki Twin is tussen 2003 en 2005 alleen in Japan geleverd en was de eerste kei car met (optioneel) een hybride-aandrijflijn.
Met zijn bescheiden lengte van 2,73 meter is hij slechts een fractie langer dan een Smart ForTwo. De Suzuki weegt maar 570 kilo.
Nissan Skyline in Autovisie-duurtestgarage
Wist je trouwens dat we een Nissan Skyline in onze Autovisie-duurtestgarage hebben? Geen GT-R, maar een GTST. En geen coupé, maar een sedan. Redacteur Coen Grutters is de Skyline aan het transformeren tot het ultieme driftmonster.
