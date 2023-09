Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de Peugeot e-3008

Peugeot laat binnenkort de nieuwe e-3008 zien, maar foto’s van het model zijn nu al gelekt. We stellen de EV vast aan je voor!

De huidige Peugeot 3008 is sinds 2016 in productie. Het model wordt vernieuwd en krijgt een volledig nieuwe elektrische aandrijflijn.

Peugeot e-3008 met 700 kilometer aan actieradius

In juli kon Autovisie je al de actieradius van de Peugeot e-3008 vertellen. De SUV maakt gebruik van het nieuwe STLA-platform en komt in drie versies op de markt. Een van die uitvoeringen heeft vierwielaandrijving. De versie met de meeste actieradius komt naar verluidt 700 kilometer ver. Op de rest van de details is het nog even wachten.

Het design

De nieuwe Peugeot e-3008 past wat design betreft helemaal bij het familiegezicht van het merk. Wat opvalt is dat de SUV net als de 2008 drie verticale led-strips heeft die in dit geval direct vanaf de koplamp naar beneden lopen.

Opvallend is dat de grille onder de zwarte strook is geplaatst die de verlichting aan de voorkant met elkaar verbindt. Bij de andere modellen als de 2008, 308 en huidige 3008 loopt de grille direct door in de koplampen. Om het front van de auto nog iets krachtiger te maken, zijn er twee kunststoffen delen geplaatst aan de zijkanten van de neus.

Peugeot e-3008 een coupé-SUV?

Kijken we naar de zijkant, dan is te zien dat de C-pilaar ongeveer dezelfde vormgeving heeft, maar vlakker afloopt dan bij de huidige generatie.

Wat aan de achterkant opvalt is dat de Peugeot een SUV-coupé-achtige kofferklep heeft en veel scherper gelijnd is dan de vorige generatie. Net als bij het huidige model is het achteruitrijlicht in het donkeren kuststoffen deel van de bumper geplaatst.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de Peugeot E-3008 en andere auto’s? Abonneer je dan nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!