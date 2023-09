Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Bürstner Kangoo is superslimme micro-camper

Daktenten zijn er in allerlei soorten en maten, maar zo slim als deze Bürstner Habiton camper zijn maar weinig kampeerauto’s.

De daktent is geplaatst op een Renault Kangoo. Ook is de Franse cargo voorzien van een camperinbouw zodat het een echte microcamper is.

Een auto met daktent of een camper?

We beginnen bij de daktent, want dat is toch wel het opvallendste van dit model. De tent zit onder een hardtop die vast aansluit op het dak van de Renault Kangoo. Dit betekent dat je geen windgeruis en weinig luchtweerstand hebt tijdens het rijden. Dit is bij een gewone daktent vaak wel het geval.

De daktent hoeft niet opgezet te worden met stokken, maar blaast zichzelf op. Ook het luchtbed wordt direct opgeblazen waardoor er een slaapplek voor twee personen ontstaat.

Een derde slaapplek in de camper

In de Renault Kangoo zelf kan ook nog een slaapplek worden gecreëerd. Hiervoor moeten wel de voorstoelen worden ingeklapt.

Achterin de Kangoo-camper vind je een inbouw met keukenmodule. De module bestaat uit een koelbox, spoelbak en inductiekookplaat. Ook vind je achterin de camper opbergmogelijkheden. Koken kan terwijl je droog staat onder de achterklep van de Renault!

Verder is de micro-camper voorzien van insectenhorren, raamverduistering, verlichting en een extra accu. De Habiton is dus meer dan een auto met daktent.

Enkel een conceptmodel

De slimme micro-camper is vooralsnog enkel een conceptmodel. Bürstner moet nog bepalen of het model echt in productie gaat.

