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Dure passagiersschermen worden in de praktijk nauwelijks gebruikt: “Zorgen niet per se voor betere ervaring”

Steeds vaker kunnen modellen van premiummerken worden uitgerust met een passagiersscherm. Zo’n extra touchscreen op het dashboard van je auto oogt fancy, maar voegt voor velen nauwelijks iets toe.

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Dat blijkt uit de U.S. Tech Experience Index van het Amerikaanse databedrijf JD Power, gebaseerd op ruim 68.000 respondenten die elk zo’n drie maanden een nieuwe auto in bezit hadden.

Extra scherm nauwelijks gebruikt

De passagiersschermen geven je bijrijder de kans video’s en muziek te streamen, te gamen of soms zelfs de toerenteller en snelheid in de gaten te houden, zoals bij Ferrari. “Maar meer automatisering en extra schermen niet per se leiden tot een betere ervaring”, stelt Doron Hikry, Director of Customer Success bij JD Power.

In de praktijk worden deze schermen dan ook amper gebruikt. Meer dan een derde van de respondenten met zo’n passagiersscherm zegt dit extra touchscreen nooit te gebruiken. Slechts 6 procent van de ondervraagden zegt elke rit wel gebruik te maken van het display.

Kosten van een passagiersscherm

En dat terwijl flink moet worden bijbetaald voor de passagiersschermen die fabrikanten steeds vaker aanbieden. Bij Porsche kost dit extra scherm pakweg 1.500 euro. In de nieuwe Mercedes-Benz GLA – ja, zelfs daarin kun je tegenwoordig al kiezen voor een passagiersscherm – kost het display zo’n 1.200 euro.

Liever slimme functies die echte problemen oplossen

“De technologie die klanten het meest waarderen, is vaak de technologie die ze nauwelijks opmerken, omdat die gewoon werkt.” Volgens Hikry gaat het daarbij om systemen zoals smart ignition en smart climate-control. “Functies die echte problemen oplossen zonder dat dit extra inspanning of stress voor de bestuurder met zich meebrengt, spreken klanten het meest aan.”

Geschreven door Coen Grutters Hoewel vooral handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn hart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

