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Eigenzinnig en betaalbaar: deze EV-occasion heeft een beperkte actieradius, maar wel karakter

Met een budget van 15.000 euro is het aanbod elektrische occasions beperkt. Toch zijn er modellen te vinden die meer bieden dan je op basis van hun prijs verwacht. De Kia Soul EV is zo’n model, al moet je bij deze occasion genoegen nemen met een beperkte actieradius.

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In 2014 verscheen de Soul EV op de Nederlandse markt. Het was het eerste volledig elektrische model van het merk, gebaseerd op de tweede generatie van de Soul. De hoge, hoekige carrosserie zorgt voor een occasion met opvallend veel binnenruimte, terwijl de bagageruimte juist aan de krappe kant is. Er kwam echter wel een Cargo-variant en die heeft kofferbakruimte zat.

Kia Soul EV: oudere, maar comfortabele elektrische occasion

Hoewel de Kia Soul EV inmiddels wat ouder is, krijg je voor weinig geld nog altijd een behoorlijk complete elektrische occasion. De eerste versie heeft een 27 kWh-accu en een elektromotor met 110 pk en 285 Nm. Kia gaf een NEDC-actieradius van 212 kilometer op, maar in de praktijk is ongeveer 160 kilometer realistischer. In 2018 kreeg de Soul EV een groter accupakket van 30 kWh. Daarmee steeg de officiële actieradius naar 250 kilometer. Voor lange ritten moet je vanwege de beperkte actieradius vaker een laadstop inplannen.

Vooral de uitrusting maakt de Kia Soul EV interessant. Zaken als stoelverwarming en stuurverwarming, climate control, cruisecontrol, navigatie en een achteruitrijcamera waren standaard. Ook de laadmogelijkheden zijn voor zijn leeftijd behoorlijk goed. De occasion kan snelladen, waarmee je de accu in ongeveer een halfuur tot 80 procent kunt vullen.

Verder is de Soul EV lekker eigenzinnig. De hoekige carrosserie, hoge daklijn en contrasterende details maken de occasion hem direct herkenbaar. Zijn overzichtelijke carrosserie en achteruitrijcamera maken parkeren bovendien relatief eenvoudig.

Dit kost een occasion

Wij vonden een witte Kia Soul EV uit 2019 voor 14.945 euro in het Friese Heerenveen. Deze prijs is inclusief btw. Voor ondernemers die de btw kunnen aftrekken, komt de prijs exclusief btw uit op 12.351 euro. De occasion heeft 25.834 kilometer op de teller.

Let hierop bij een Kia Soul EV

Het belangrijkste controlepunt van deze occasion is de conditie van het accupakket. De Kia Soul EV heeft geen actieve koeling of verwarming van het accupakket. Het is extra belangrijk om de staat van de accu te controleren en vraag naar de SoH-waarde. Meer aandachtspunten van deze auto kun je in de koopwijzer vinden.