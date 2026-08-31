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Van deze sportieve gezins-occasion staat er momenteel slechts één te koop voor minder dan 1.400 euro

Wil je een snelle youngtimer rijden, maar vind je een BMW 3-serie of Mercedes C-klasse te voorspelbaar? Dan is er een alternatief. Voor relatief weinig geld staat er een Ford Mondeo ST200-occasion klaar, maar dat heeft een goede reden.

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De Ford Mondeo ST200 was in 2000 het sportieve topmodel van de eerste generatie Mondeo. Het was bovendien de eerste Ford met de inmiddels bekende ST-aanduiding. Zijn 2,5-liter V6 werd opgevoerd van 170 naar 205 pk en hij kreeg onder meer een aangepast onderstel. Hoe dat precies zit legt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst uit in bovenstaande video.

Ingetogen, maar snel voor zijn tijd: de Ford Mondeo ST200

Hoewel de Ford Mondeo ST200 er tegenwoordig misschien niet direct als een snelle auto uitziet, waren de prestaties destijds behoorlijk indrukwekkend. De V6 levert 205 pk en 235 Nm en stuurt het vermogen via een handgeschakelde vijfversnellingsbak naar de voorwielen. Zijn sprint van 0 naar 100 km/h duurde 7,7 seconden en de topsnelheid lag op 231 km/h.

Daarbij is vooral het onderstel bijzonder. Ford monteerde onder meer Sachs-dempers en dikkere stabilisatorstangen. Het resultaat is een occasion die niet alleen hard rechtdoor gaat, maar ook verrassend goed door bochten komt. Een ST200 combineert dat met vijf zitplaatsen en een grote bagageruimte, zeker in de stationwagon (540 liter).

Verder werd het uiterlijk van de Ford Mondeo ST200 subtiel aangepakt. Dikkere bumpers, speciale lichtmetalen wielen en een achterspoiler verraden dat je niet met een gewone Mondeo onderweg bent. De twee uitlaten die door de achterbumper van de occasion steken maken het geheel af.

Roest verdient bij occasions extra aandacht, vooral omdat veel exemplaren inmiddels flink wat kilometers hebben gereden. Ook de onderhoudshistorie is belangrijk. Een goed onderhouden V6-motor en versnellingsbak kunnen lang meegaan, maar achterstallig onderhoud aan een bijna 25 jaar oude Ford Mondeo ST200 loopt snel in de papieren.

Dit kost deze occasion

Er staat momenteel slechts één exemplaar te koop: een blauwe Ford Mondeo ST200 Wagon uit 2000 voor 1.395 euro. Maar wat verklaart deze lage prijs? De occasion heeft maar liefst 425.533 kilometer gereden. Daarnaast heeft hij gebruikssporen, dus controleer zijn verleden goed. Met de nodige liefde heb je aan deze in Rotterdam aangeboden auto een bijzondere verschijning.