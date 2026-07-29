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De kleinste SUV van Mercedes-Benz komt met een heuse butler

Mercedes-Benz onthult de volledig nieuwe GLA. De kleinste SUV van het merk uit Stuttgart mag dan compact zijn, hij beschikt wel over een persoonlijke assistent.

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Zullen we 29 juli omdopen tot de dag der Duitse SUV’s? Vandaag ging namelijk niet alleen het doek van de derde generatie GLA, maar ook van de allereerste generatie Audi Q9. Deze kolos staat aan de andere kant van het spectrum.

Mercedes-Benz GLA zowel elektrisch als hybride

De EQ-modellen hebben nooit het succes gebracht waar Mercedes-Benz op hoopte, maar sinds de CLA de titel Auto van het Jaar 2026 won, heeft de Duitse fabrikant de smaak te pakken. Gisteren nog verscheen de eerste rijtest met de hagelnieuwe Mercedes-Benz C-klasse.

Maar waar die C-klasse en de nieuwe GLC op het MB.EA-platform staan en uitsluitend volledig elektrisch zijn, wordt de technische basis van de nieuwe GLA gevormd door het MMA-platform dat we inmiddels kennen van de CLA en GLB. Deze basis is voornamelijk bedoeld voor EV’s, maar kan ook hybrides huisvesten.

Model Vermogen Accu Accucapaciteit (netto) GLA 200 electric 224 pk LFP 58 kWh GLA 250+ electric 272 pk NMC 85 kWh GLA 350 4Matic electric 354 pk NMC 85 kWh

In de tabel hierboven zie je de uitvoeringen waarin de volledig elektrische GLA in november op de markt verschijnt. Begin volgend jaar wordt daar nog een variant met 71 kWh NMC-accu aan toegevoegd.

Snelladen met 320 kW

De GLA 350 4Matic electric is met een 0 tot 100-tijd van 5,4 seconden de snelste van het stel. De WLTP-actieradius bedraagt tot wel 657 kilometer en bijladen kan dankzij het 800V-systeem met wel 320 kW. Dat is bijna net zo snel als de elektrische C-klasse en GLC. Aan de buurtpaal laadt hij standaard met 11 kW, wie bijbetaalt kan laden met 22 kW.

Mercedes-Benz GLA hybride verschijnt volgend jaar

De elektrische GLA’s zonder 4Matic-vierwielaandrijving, zijn achterwielaangedreven. Begin 2027 volgen twee hybrides, waarbij de niet-4WD versie juist vóórwielaandrijving heeft. Deze mild-hybrids maken gebruik van een 1,5-liter turboviercilinder, een 48V-accu van 1,3 kWh en een 30 pk sterke elektromotor die in de 8-traps automaat met dubbele koppeling is verwerkt.

De hybrides zijn te herkennen aan hun open grille vol Mercedes-sterretjes, terwijl je daar bij de EV’s een gesloten paneel vindt met honderden lichtjes. Het neusje doet opmerkelijk genoeg niet denken aan die van de CLA en GLB waarmee hij zijn platform deelt, maar aan de nieuwe C-klasse en GLC. En toegegeven: die staat hem best goed. Hoewel het de kleinste SUV in de Mercedes-familie is, beschikt wel degelijk over wat Überholprestige.

Technologie

De nieuwe GLA beschikt over allerlei technische snufjes. Denk aan een het dimbare panoramadak waarin sfeerverlichting is verwerkt en het hoogwaardig Burmester-audiosysteem. Maar ook de talloze rij- en parkeerhulpsystemen die worden geholpen door acht camera’s, vijf radars en maar liefst twaalf ultrasonische sensoren.

Toch vormt het optionele Superscreen het kroonstuk van de Mercedes-Benz GLA. Eén groot glazen paneel met daarachter drie schermen strekt over de gehele breedte van het dashboard. Het werkt vlot, vloeiend en is overzichtelijk.

Butler in de Mercedes-Benz GLA

Op het middelste scherm zie je altijd het icoontje van de virtual assistant, een soort persoonlijke butler waarmee je op heel natuurlijke wijze kunt spreken. Geen overdreven gearticuleerde commando’s meer, maar gewoon spreektaal. Dit werkt voortreffelijk. We durven zelfs te stellen dat deze AI-gestuurde spraakassistent van Mercedes-Benz een van de beste is die we ooit hebben geprobeerd.

Roep iets als: “Ik heb zin in lasagne”, en de spraakassistent — die overigens de AI-systemen van zowel Google, OpenAI en Microsoft gebruikt — begrijpt dat je naar een goede Italiaan in de buurt zoekt. Het werkt opmerkelijk goed. Wel spreekt je persoonlijke assistent nog geen Nederlands, maar daar komt binnenkort verandering in.

Vanaf wanneer te koop?

De nieuwe Mercedes-Benz GLA verschijnt in november dit jaar op de markt. De Nederlandse vanafprijs is nog niet bekend. Wil je niks missen van deze auto? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.