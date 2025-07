Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Ferrari Amalfi

Begin deze maand onthulde Ferrari de Amalfi. De auto is nu al volledig te configureren en te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

De nieuwe Ferrari Amalfi is iets minder nieuw dan Ferrari het laat lijken, want eigenlijk is het een geüpdatete versie van de Roma, die hij vervangt. Het is wel een grondige update, zoals we eerder uitgebreid toelichtten. Nu nemen we je vooral mee langs de vele personalisatiemogelijkheden.

Motoren Ferrari Amalfi

Voorin de Ferrari Amalfi ligt dezelfde 3,9-liter V8 als in de Roma, gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Wel is de motor dankzij diverse aanpassingen lichter en levert hij nu 640 pk. Dat brengt de 0-100-sprint omlaag naar 3,3 seconden en de topsnelheid op 320 km/h. Hybridetechniek is er nog steeds niet, want dat vindt Ferrari meer iets voor de echte performance-modellen.

Uitrustingen Ferrari Amalfi

Een echt duidelijke lijst van standaarduitrustingen geeft Ferrari nog niet, maar het merk levert zeker geen kale instapper. Bovendien is de Amalfi als GT van meer gemakken voorzien van de sportieve topmodellen. Uit de configurator is echter genoeg af te leiden: adaptieve koplampen, stuurverwarming, een 15,6-inch digitaal instrumentarium, een 10,25-inch centraal display, een 8-inch passagiersdisplay en een ‘premium hi-fi’-audiosysteem.

Prijzen Ferrari Amalfi

Hoewel de Ferrari Amalfi dus al te configureren en bestellen is, is er nog geen officiële Nederlandse vanafprijs gecommuniceerd. Om een idee te geven: in Italië is hij leverbaar vanaf 240.000 euro. De Nederlandse prijs inclusief btw zal ook zoiets zijn, maar dan moet er nog bpm bij. Dat bedrag zal niet mals zijn. Hoewel het definitieve verbruik en emissie van de Amalfi op moment van schrijven nog niet bekend zijn, zal het geen zuinigheidswonder zijn.

Exterieuraankleding

De configurator stelt al een paar voorbeeldconfiguraties voor, maar wij beginnen met schone lei. De standaardkleur is Rosso Corsa. Verdeeld over vijf categorieën (Standard, Historical, Classic, Special en Matt) zijn in totaal maar liefst 35 kleuren mogelijk. Die kunnen we hier onmogelijk allemaal laten zien. Naast wit, zwart en diverse grijstinten behoort in ieder geval onderstaande selectie aan meer onderscheidende tinten tot de mogelijkheden. Opvallend is dat in combinatie met sommige kleuren de adaptieve koplampen komen te vervallen. Het is cliché, maar vaak is rood de beste kleur voor een Ferrari. De Amalfi is daarop de uitzondering, want hier staan de meer subtiele kleuren hem beter. Onze keuze valt uiteindelijk op Grigio Titanio metallic, een Classic-kleur.

Voor de wielen zijn er twee opties: de standaardwielen of een alternatief design in 20-inch. Beide designs zijn uit te voeren in ‘standaard’, met extra glans en/of juist gespoten in een grijstint. Wij gaan voor 20-inch in grijstint. De naafkap kan je uitvoeren in zwart of carbon, maar wij vinden het standaard geel juist wel goed staan.

De remklauwen zijn standaard zwart, maar aliminium, grijs, donkerblauw, rood en geel zijn ook mogelijk. Wij houden het toch maar bij standaard zwart, dat past het beste bij de meer ingetogen insteek van de Amalfi. Voor de uitlaateindpijpen is metaalkleur standaard, met titanium, zwart gelakt en een sportuitlaatsysteem als opties. Ook hier blijven we bij de standaarduitrusting. Veel exterieurelementen zijn standaard uitgevoerd in carbon, maar dat kan je desgewenst ongedaan maken. Ook kan je het glanzende cabon mat uitvoeren. De grote Ferrari-logo’s op de voorspatborden kunnen eventueel ook weg.

Interieuraankleding

In de Ferrari Amalfi krijg je altijd leren bekleding, die standaard zwart is. Beige en diverse bruintinten behoren ook tot de mogelijkheden, maar als je dat allemaal nog te gewoon vindt kan je ook kiezen voor heel donkerblauw (bijna zwart) of juist knalrood of -geel. Wij gaan voor Charcoal. Wat lichter dan zwart en passend bij de carrosseriekleur.

De vloerbekleding laten we daar in dezelfde kleur op aansluiten, maar voor dit deel van het interieur heb je wel veel meer alternatieven. Opvallend rood, groen of blauw kan natuurlijk ook. Overigens kiezen we wel de luxere alcantaravariant van de kleur Charcoal. Ook de achtersectie van het interieur bekleden we daarmee.

De matten kan je nog van een Amalfi-logo voorzien (doen we), maar van contrasterende stiksels in zo’n beetje elke kleur naar keuze zien we af. De standaardstoelen kan je nog van een ander patroontje op rug en zitvlak voorzien en dat doen we wel, waarbij we kiezen voor Special. Eventueel kan je ook specifieke delen van de stoelen een afwijkende kleur geven. Van felrode of gele gordels zien we af, evenals van diverse interieurdelen in carbon.

Pakketten en losse opties

De stoelen zijn ook te voorzien van ventilatie en/of een massagefunctie. Als we de configurator goed begrijpen vervalt de elektrische verstelbaarheid als je beide aanvinkt, dus houden we het bij ventilatie. Verder vinken we nog aan: Surround View, het Magneride adaptieve onderstel en de neerklapbare achterbankleuning.

De genoemde adaptieve koplampen mogen blijkbaar niet in combinatie met de door ons gekozen carrosseriekleur. Wat verder nog had gekund zijn onder meer een thermo-geïsoleerde voorruit, privacy glass en zaken zoals beschermfolies. Ook zijn er nog diverse koffersets die je samen met de auto kunt bestellen.

‘Onze’ Ferrari Amalfi

Om de prijs van je configuratie te weten, moet je je keuzes doorsturen naar een Ferrari-dealer. Dat maakt samen met de nog onbekende emissie en dus bpm dat we deze keer geen prijs van onze configuratie kunnen noemen. Wel hebben we nu uitgebreid kennis kunnen maken met de vele mogelijkheden tot personalisatie. Hoe zou jij de Amalfi samenstellen?

