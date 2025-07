Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom iemand 1 miljoen euro betaalde voor deze sjonnie-Mazda

Als wij deze sjonnie-Mazda zouden tegenkomen op Marktplaats, dan zouden we daar een vraagprijs van hooguit 10.000 euro bij verwachten. Zo zie je maar weer hoe weinig kijk wij hebben op de waarde van dit soort getunede auto’s.

Want afgelopen weekend heeft iemand er tijdens het Goodwood Festival of Speed meer dan 1 miljoen euro voor neergelegd. Dit is dan ook niet zomaar een ge-Halfordste Mazda, dit is een RX-7 FD Veilside Fortune Coupé uit de film The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Veel breder dan standaard

De driftauto is gebouwd door de Japanse tuner Veilside in opdracht van Universal Studios. Hij is ruim 20 centimeter breder dan een standaard RX-7 FD en heeft maar twee oorspronkelijke carrosseriedelen over: het dak en de kofferklep.

Eén van twee Mazda RX-7’s

Er zijn twee van deze RX-7’s gemaakt voor de film, waarvan dit de enige overgeblevene is. We noemden hem eerder een driftauto, maar dat is de Mazda strikt genomen niet. De andere RX-7 deed alle driftshots, vandaar dat die de filmopnames ook niet heeft overleefd.

Deze Mazda werd vooral gebruikt voor andere rijshots en statische opnames. Aan de 1,3-liter twinrotor Wankelmotor met twee turbo’s is dan ook weinig gebeurd. Hij levert zo’n 280 pk, op een wagengewicht van 1.050 kilo.

Na zijn filmcarrière is de RX-7 in 2008 verkocht aan een particulier. Sinds een aantal jaren is-ie handen van een Britse eigenaar, die er gewoon regelmatig mee gereden heeft. De teller van de Mazda staat op 107.480 kilometer. De auto is een aantal jaar geleden uitgebreid gerestaureerd.

Andere hoogtepunten Bonhams

En nu heeft er dus iemand een miljoen euro voor betaald. Andere hoogtepunten van de Bonhams-veiling tijdens het Goodwood Festival of Speed waren een Mercedes-AMG One, die 2,9 miljoen euro opbracht, en een Bugatti Veyron met slechts 770 kilometer op de teller (1,7 miljoen euro).