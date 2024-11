Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Hyundai Inster in Nederland

Betaalbaar elektrisch rijden: het komt steeds dichterbij. Een van de meest interessante nieuwkomers op dat gebied is de Hyundai Inster. Tijd voor een nadere kennismaking.

2024 is het jaar van de betaalbare elektrische auto’s. Of in ieder geval de onthulling ervan. Sommige van deze interessante nieuwkomers zijn inmiddels te bestellen, zoals de Hyundai Inster. Deze compacte Koreaan biedt volledig elektrisch vervoer, met een positionering die zo’n beetje tussen het A- en B-segment in zit. We konden al in de praktijk met de auto kennismaken en toen bleek de Inster verrassend ruim en goed te rijden. Deze keer nemen we een duik in de prijslijst om te zien wat hij verder te bieden heeft.

Prijzen Hyundai Inster

Deze keer beginnen we met de prijzen, want dat is een van de sterkste punten van de Hyundai Inster. Hij is leverbaar vanaf 24.295 euro. Ja, dat is nog steeds niet écht goedkoop voor zo’n compact model, maar daarmee is het wel een van de voordeligste ‘volwaardige’ elektrische auto’s op de Nederlandse markt. Voor de variant met iets grotere batterij betaal je nauwelijks meer: 25.995 euro. Het hoogste uitrustingsniveau blijft met 29.595 euro net onder de psychologische grens van 30 mille.

Motoren Hyundai Inster

De standaardversie van de Hyundai Inster beschikt over 97 pk. De variant met grotere batterij (49 kWh versus 42 kWh) komt tot 115 pk. Het koppel is daarentegen voor beide modellen gelijk: 147 Nm. In de sprintprestaties zit wel weer verschil, met een 0-100-tijd van 11,7 seconden voor het basismodel en 10,6 seconden voor de krachtiger versie. De topsnelheden bedragen respectievelijk 140 en 150 km/u. Afhankelijk van de verdere uitrusting komt het basismodel tot 327 km op een batterijlading en de krachtiger versie tot 370 km (WLTP). Overigens is de kleinste batterij alleen leverbaar in combinatie met het laagste uitrustingsniveaus.

Uitrustingen Hyundai Inster

Voor die ca. 25.000 euro krijg je wel een vrij rijke uitrusting voor dit segment. Enkele highlights: 15-inch (stalen) wielen, verwarmbare buitenspiegels, stoffen bekleding, 10,25-inch touchscreen voor infotainment (incl. navigatie), cruise control met Stop & Go-functie, het uitgebreide (wettelijke) pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen en een 11 kW boordlader.

Vanaf uitrustingsniveau Pulse (27.295 euro) krijg je aanvullend onder andere 15-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, ruitenwissers met regensensor, met leder bekleed stuurwiel en een draadloze smartphone-oplader. Met een vanafprijs van 28.795 euro vult de Evolve dat aan met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen en een Vehicle-to-Load-functie voor de boordlader. Tot slot is er topmodel Evolve Sky, die alleen nog een schuif-/kanteldak toevoegt.

Welke wordt het? De meerprijs voor de grotere batterij willen we zonder twijfel wel betalen. Na wel enige twijfel gaan we toch ook maar voor uitrustingsniveau Pulse, ondanks dat we dan dus alweer nipt de 27.000 passeren. De stap naar de Evolve is dan niet zo groot meer, maar zo kan je bezig blijven. We houden het bij de Pulse.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur voor de Hyundai Inster is een lichte ivoorkleur. Voor 695 euro mag je kiezen uit de andere niet-metallic-kleuren wit en zwart. Metallic oranje kost 795 euro extra, net als de parelmoerkleuren zwart en een soort gelig groen. Buttercream Yellow noemt Hyundai de tint. Er zijn zelfs enkele luxe matte carrosseriekleuren: zilver, donkergroen en donkerblauw. Kosten 895 euro extra. Laten we zorgen voor meer kleur op straat: we gaan voor oranje.

De wielkeuze hangt in principe samen met de keuze voor het uitrustingsniveau, maar via het accessoiresaanbod kan je alsnog kiezen voor 15- of 17-inch lichtmetalen velgen in vijf verschillende designs. De configurator toont deze wielen echter niet op de auto zelf.

Interieuraankleding

Ook in het interieur valt niets te kiezen: voor bijna alle uitvoeringen is het interieur stemmig zwart. Alleen specifiek in combinatie met carrosseriekleur Buttercream Yellow en uitrustingsniveaus Evolve en Evolve Sky is een beige-achtig interieur leverbaar. Voor de beeldvorming hebben we die hieronder toch even toegevoegd.

Pakketten en losse opties

Het enige optiepakket voor de gekozen uitvoering is het Winter Pack, met stoel- en stuurverwarming en een warmtepomp om de batterij op ideale temperatuur te houden. Kost 995 euro en vinken we aan.

Verder resteert alleen een aanbod van accessoires, dat in lijn ligt met het gemiddelde accessoire-aanbod. Hoewel, met zaken als fotolijstjes voor in de portieren (ca. 50 euro) weet de Inster zich ook hier weer te onderscheiden.

‘Onze’ Hyundai Inster

Hoewel de vanafprijs van 24.295 euro van de Hyundai Inster op zich interessant klinkt en je voor dat bedrag op zich een prima auto hebt, loopt de prijs met wat interessante opties dus al gauw op. Onze Hyundai Inster zit nu bijvoorbeeld op 28.290 euro.

Aan de andere kant: voor een elektrische auto is dat nog steeds niet heel veel. Bij de concurrenten van de Inster kan de prijs ook snel oplopen. Daarover gesproken: een prijsvergelijk met de Citroën ë-C3 vind je hier.