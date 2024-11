Deel dit: Share App Mail Tweet

Manhart BMW M3 Touring: ultieme powerstation met bizar veel pk’s

Pk’s heb je nooit genoeg, toch? Daar denk je wellicht anders over als je de specificaties van deze BMW M3 Touring hoort. Tuner Manhart maakt namelijk een krankzinnig snelle powerstation van de ‘gezinsauto’.

Niet dat de BMW M3 af fabriek een trage auto is. Standaard levert de 3,0-liter zes-in-lijn S58-motor al 510 pk en 650 Nm aan koppel.

Manhart BMW M3 Touring

De kit van Manhart voor de BMW M3 Touring (G81) bestaat uit gesmede zuigers en drijfstangen, een nieuwe intercooler, een Remus-uitlaatsysteem en natuurlijk andere software. Verder zijn er nog wat koolstofvezel onderdelen geplaatst: een veerpootbrug, de motorkap en het inlaattraject.

Ultieme powerstation

Dit alles bij elkaar zorgt voor een indrukwekkende vermogenstoename. De Manhart BMW M3 Touring is afgesteld op 855 pk en 1.090 Nm aan koppel. Rupsje nooit genoeg kan zelfs nog verder gaan. Manhart biedt op aanvraag ook een stage 2 of 3 tuning aan. De versnellingsbak is door zijn upgrades klaar om tot wel 1.300 Nm aan te kunnen voordat de tandwielen je om de oren komen vliegen.

Naast motorische wijzigingen, zijn ook de rijeigenschappen van de powerstation aangepast. Zo beschikt de BMW M3 Touring nu over een schroefset en zijn er nieuwe gigantische 21 inch wielen geplaatst (optioneel 20 inch). Overigens zijn de remmen onveranderd. De BMW M3 Touring is standaard al te bestellen met koolstofkeramische remmen.

Manhart zou Manhart niet zijn als er geen touch of gold toegevoegd zou worden aan het pakket. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur is gewijzigd. De powerstation heeft nu een sterrenhemel.

De MH3 800 Touring, zoals de auto na de tuning van Manhart heet, heeft ongetwijfeld een flinke prijs. Hoewel het prijskaartje van de volledige kit nog onduidelijk is, kost enkel de carbon motorkap al meer dan 5.000 euro. Overigens hoef je bij de tuner niet de hele kit te kopen. Je kan ook kiezen voor losse onderdelen die je kan (laten) monteren op je BMW M3 Touring.