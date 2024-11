Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je doorrijden bij groen verkeerslicht en een vol kruispunt?

Een groen verkeerslicht betekent dat je door mag rijden. Maar wat als het kruispunt volstroomt met auto’s?

Gewoon wachten, zouden de meesten zeggen. Maar een groen verkeerslicht betekent niet dat je door mág rijden, je moet. Zoals te lezen in de ‘tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en muldergedragingen’ kun je zowaar een boete van 180 euro krijgen voor het ‘niet doorgaan bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht’.

Doorrijden bij groen verkeerslicht als kruispunt vol staat?

Maar ja, wat niet kan, dat kan niet. Bovendien is het blokkeren van een kruispunt ook strafbaar. Daarvoor geldt een boete van 300 euro. Logisch, want je hindert het overige verkeer gigantisch. Je mag dan ook alleen een kruispunt oprijden als je direct de nieuwe weg kunt bereiken.

Mocht het dus zo druk zijn dat het kruispunt of de gehele weg voor je vastloopt met auto’s, wacht dan met rijden tot de kruising weer vrij is en je de overkant haalt. Check natuurlijk nog wel even of je nog steeds groen licht hebt. Zo niet, dan moet je uiteraard nog iets langer geduld hebben.

Wil je bij een kruising links afslaan, dan kan het zijn dat tegemoetkomend verkeer dat rechtdoor gaat of rechts af wil slaan ook groen heeft. Dat verkeer heeft voorrang en dus moet je wel even wachten.

