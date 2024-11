Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi komt kort na de Q5, al met een Q5 Sportback

Kort na de introductie van de nieuwe Q5 introduceert Audi nu ook de tweede generatie van de Audi Q5 sportback. De Sportback heeft een sportiever design dan de standaard Audi Q5, maar wordt hierdoor wel een stukje kleiner.

Waarom introduceert Audi de Q5 en de Q5 Sportback zo kort achter elkaar? En heeft de Sportback naast zijn sportieve design nog meer voordelen ten opzichte van de standaard Q5?

Alleen leverbaar als mild-hybride

De Audi Q5 Sportback staat net als de Q5 op het Premium Platform Combustion (PPC) en wordt in Nederland alleen geleverd als mild-hybride met benzine motor. Het basismodel beschikt over een 2.0 TFSI-motor met 204 pk en 340 Nm aan koppel. Hierbij is er de keuze tussen voorwielaandrijving en vierwielaandrijving.

De elektromotor wint energie terug tijdens het vertragen van de auto. Deze energie wordt opgeslagen in de 1,7kWh-accu. De elektromotor in de Audi Q5 Sportback is in staat 24 pk aan vermogen te leveren. De exacte specificaties zullen later bekend gemaakt worden, maar volgens Audi zal de Sportback in staat zijn om 80 kilometer volledig elektrisch te rijden. In de toekomst zal er ook een plug-in hybride van de Sportback komen. De Audi SQ5 Sportback met 367 pk en V6 zal helaas niet leverbaar zijn in Nederland.

Ontwerp Audi Q5 sportback

Het basismodel is van de Audi Q5 Sportback uitgerust met het ‘advanced’ exterieurpakket. Daarnaast is de Sportback te verkrijgen als S-line en Pro Line. De auto is slanker aan de achterkant dan de Q5 en de achterbumper is een stuk opgehoogd in vergelijking met zijn voorganger. Het model heeft een sterker aflopende daklijn vanaf de B-stijl, dan de Q5, waardoor er minder ruimte in de kofferbak is. De sportback zal beschikken over 515L aan bagageruimte. Dit is ongeveer 60L minder dan in de standaard Q5.

Het interieur komt grotendeels overeen met het interieur van de Q5. Het dashboard bestaat bijna volledig uit schermen. In de Sportback is er echter nog de optie van een scherm voor de passagier op de bijrijdersstoel.

Sportback populair

Waar Audi in het verleden de Q5 Sportback pas een aantal jaar na de introductie van de gewone Q5 uitbracht, hebben ze er nu voor gekozen om de introducties snel achter elkaar plaats te laten vinden. Een van de redenen hiervoor is dat de coupé-SUV de laatste jaren enorm in populariteit is gestegen. De Sportback zal halverwege 2025 in Nederland op de markt komen. Wat het model gaat kosten is nog niet bekend.