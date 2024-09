Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen diesel! Geen SQ5! Nieuwe Audi Q5 alleen als plug-in naar Nederland

Op motorgebied valt er voorlopig weinig te kiezen bij de nieuwe Audi Q5. Althans, in Nederland, waar de premium-SUV alleen als plug-in hybride op de markt komt.

De Q5 maakte zijn debuut in 2008 en is nog maar aan zijn derde generatie toe. Wereldwijd is het model de bestverkopende SUV van Audi.

Audi Q5 op nieuw platform

Deze nieuwe Audi Q5 deelt zijn PPC-basis (Premium Platform Combustion) met de kersverse A5, die de A4 én A5 opvolgt. Een volledig elektrische versie komt er niet. Daar is de Q6 E-Tron voor.

Alleen PHEV’s naar Nederland

Het internationale leveringsprogramma is vrij uitgebreid, met een 2.0 TSI (204 pk), 2.0 TDI (eveneens 204 pk), een sportieve SQ5 (met 367 pk sterke twinturbo V6) en twee plug-in hybrides.

Alleen die laatste komen naar Nederland. De rest is simpelweg niet interessant voor ons, aangezien onze bpm-regeling ze te duur zou maken.

Officieel meldt Audi nog niks over de twee PHEV’s, maar we weten al wel dat ze niet veel verschillen van de stekkerhybridevarianten van de huidige Q5.

De instapper is 299 pk sterk, de versie daarboven komt tot 367 pk. Het grote nieuws is dat de elektrische actieradius groter is geworden: van zo’n 60 kilometer, naar tussen de 80 en 90 kilometer.

Optioneel display voor passagier

Het dashboard van de Audi Q5 volgt de designtaal die is ingezet met de Q6 E-Tron. Er zijn een digitale cockpit, een infotainmentscherm en (optioneel) een display voor de persoon op de passagiersstoel.

Configureerbare dagrijverlichting

Typisch Audi is de configureerbaarheid van de dagrijverlichting. De led-lampen achter kunnen in het geval van naderend onheil een gevarendriehoek aan achterliggers laten zien.

Opmerkelijk is het derde remlicht. Dat zit boven de achterruit, zoals gebruikelijk, maar krijgt versterking van lampen onder de dakspoiler, die tijdens het remmen een zee van rood licht in de ruit projecteren.

Nieuwe Audi Q5 medio 2025

De inhoud van de bagageruimte van de Audi Q5 ligt op zo’n 520 liter, maar niet voor de plug-in hybride. De batterij van die versie snoept er ongeveer 60 liter vanaf.

We moeten overigens nog even wachten op de Q5, want hij komt pas medio volgend jaar op de markt. Een half jaar na zijn debuut volgt de Sportback-uitvoering.