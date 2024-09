Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren-baas Stella noemt beide titels in Formule 1 haalbaar

Teambaas Andrea Stella van McLaren denkt dat beide wereldtitels in de Formule 1 binnen bereik liggen. De renstal naderde in het constructeurskampioenschap koploper Red Bull tot op 8 punten, na de tweede plaats voor Oscar Piastri en de derde plaats voor Lando Norris in de Grote Prijs van Italië. Ook is een wereldtitel voor Norris volgens Stella nog mogelijk.

Norris verkleinde zijn achterstand in het WK voor coureurs op Max Verstappen tot 62 punten. De Brit laat in de afgelopen races zien veel sneller te zijn dan de wereldkampioen in de Red Bull.

“We moeten nu erkennen dat niet alleen het constructeurskampioenschap mogelijk is, maar met de prestatie van de wagen op dit moment en de problemen bij Red Bull zelfs het kampioenschap voor coureurs”, zei Stella. “Dus als we beide willen bereiken als renstal, moeten we het team en Lando op die manier inzetten om beide titels na te jagen.”

Frustratie

De teambaas zei dat de race op het circuit in Monza wordt geëvalueerd en dat de regels wellicht worden aangepast om zo beide titels op de beste manier na te jagen. Piastri haalde Norris, die van poleposition was gestart, in de eerste ronde in. Beide coureurs streden na de eerste bandenwissels met elkaar waardoor de banden misschien wel te snel slechter werden en een tweede pitstop noodzakelijk was. Ferrari-coureur Charles Leclerc profiteerde daarvan door maar één stop te maken en de zege in Monza te grijpen.

Piastri sprak na afloop van een teleurstellend resultaat. Ook Norris noemde het een frustrerende dag.

ANP