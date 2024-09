Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner en Verstappen wijzen op noodzaak van verbeteringen

Teambaas Christian Horner van Red Bull vond de zesde plaats voor Max Verstappen en de achtste plaats voor Sergio Pérez het hoogst haalbare in de Grote Prijs van Italië. De Brit liet namens het team weten dat de ploeg veel werk te verzetten heeft.

Horner feliciteerde Ferrari-coureur Charles Leclerc, die door slechts één keer van banden te wisselen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voorbleef. “Wij hadden die eenstopper niet voor elkaar kunnen krijgen, omdat onze banden te snel versleten raakten. Dus voor ons was dit het hoogst haalbare en we verlaten het circuit van Monza met veel werk voor de boeg. De problemen die we gisteren in de kwalificatie hadden, waren er in de race opnieuw. Ik vond dat Max goed werk heeft geleverd en alles eruit heeft gehaald.”

Horner gaf toe dat de prestaties van de Red Bull momenteel achterblijven. “Het hele team werkt er heel hard aan. Het lijkt op een balansprobleem en dat moet worden opgelost. Dit weekend heeft echt laten zien waar onze zwakke punten liggen.”

Monster

Verstappen kondigde ook aan dat het nu aan het team is om de problemen op te lossen. “We moeten de wagen echt binnenstebuiten keren. We zijn in zes tot acht maanden van een dominante auto naar een onbestuurbare auto gegaan. Dat vind ik erg vreemd. De auto is gewoon niet te besturen. Vorig jaar hadden we de meest dominante auto ooit en we hebben er een monster van gemaakt.”

De drievoudig wereldkampioen zei ook zijn kansen voor zowel zijn vierde wereldtitel als een volgende constructeurstitel somber in te zien. “Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch”, zei hij. Eerder zei hij bij Viaplay al geen race meer te kunnen winnen als de Red Bull niet wordt verbeterd.

ANP