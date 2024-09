Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook tweede thuiszege op Monza heel speciaal voor coureur Leclerc

Charles Leclerc noemde zijn zege in de Grote Prijs van Monza heel speciaal. De Monegask won de thuisrace van Ferrari op het circuit van Monza na 2019 voor de tweede keer en dat in een seizoen waarin hij ook al zegevierde in de GP van Monaco. “Ik had niet gedacht dat ik het gevoel van mijn zege in 2019 nog eens zou meemaken, maar dit zijn dezelfde emoties”, zei hij in het interview na afloop.

Leclerc zag een droom uitkomen door zijn twee favoriete races in een jaar te winnen. “Ik wil Monza en Monaco ieder jaar winnen en dit jaar is het me gelukt ze beide te winnen. Dit is zo speciaal”, zei de Ferrari-coureur die later de trofee in ontvangst nam voor een ‘rode zee’ van Ferrari-fans die uit volle borst het Italiaanse volkslied meezongen.

De sleutel naar de overwinning van Leclerc zat hem in de keuze maar één keer van banden te wisselen waar de snellere McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris voor twee stops gingen. “Op het moment dat Oscar voor de tweede keer stopte, wist ik dat dit voor ons de beste kans was om de race te winnen en hebben we voor één stop gekozen”, zei Leclerc daar later over bij Viaplay. “De McLarens hadden misschien meer snelheid, maar we hebben ze tot strategische fouten gedreven. Daarom verdienen we de overwinning.”

ANP