Deel dit: Share App Mail Tweet

Haas-coureur Magnussen mist door schorsing GP van Azerbeidzjan

Autocoureur Kevin Magnussen mag niet meedoen aan de volgende grand prix in de Formule 1. De Deense Haas-coureur kreeg een straf na een aanrijding met Pierre Gasly tijdens de Grote Prijs van Italië. Magnussen kreeg 2 strafpunten op zijn racelicentie en kwam op 12 strafpunten binnen een jaar tijd. Daarmee is hij geschorst voor de race in Azerbeidzjan die plaatsvindt op 15 september, meldt autosportbond FIA.

Magnussen is de eerste Formule 1-coureur die tot 12 strafpunten in een jaar tijd is gekomen. De Deen, die bezig is aan zijn laatste seizoen bij Haas, vergaarde 5 strafpunten tijdens de Grote Prijs van Miami in mei, waardoor hij op 10 strafpunten was gekomen.

Magnussen kreeg ook een tijdstraf van tien seconden, maar eindigde desondanks als tiende. Daarmee pakte de Haas-coureur toch nog 1 WK-punt.

Haas kan nog tegen de straf van Magnussen in beroep gaan. De Deen liet zelf bij Viaplay weten het oneens te zijn met de straf die hij had gekregen en dat die in vergelijking met de mildere straf die de Australiër Daniel Ricciardo kreeg disproportioneel was.

ANP