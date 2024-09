Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ziet het somber in na ‘weer een dramatische race’

Max Verstappen keek na de Grote Prijs van Italië terug op “weer een dramatische race”. De regerend wereldkampioen was kritisch op zijn auto, zijn team en ook over zijn kansen in de resterende races van het seizoen. “Zoals het nu gaat, win ik geen race meer dit seizoen”, zei hij bij Viaplay.

Verstappen kon weinig positiefs melden, behalve dat hij met zijn zesde plaats ten opzichte van de derde plaats van concurrent Lando Norris de schade nog enigszins beperkt had. Hij heeft in het kampioenschap nog een voorsprong van 62 punten op de Britse McLaren-coureur.

“Niets liep, de auto ging voor geen meter. De strategie vond ik ook helemaal niets en de pitstop was helemaal klote”, mopperde de Red Bull-coureur, die door een haperende band een lange eerste pitstop had. “Het grootste deel van de race hebben we op minder vermogen moeten rijden omdat we een probleem hadden. Eigenlijk ging niets goed.”

Strategie

De Limburger had kritiek op de strategie met twee pitstops, maar dacht dat het uiteindelijk niets had uitgemaakt. “Zeker niet als je met een stop vier seconden verliest. Met één stop was het resultaat hetzelfde geweest. Je probeert de beste race te rijden, maar met twee stops was dat niet het geval. We waren te langzaam op de harde banden en ook op de mediumbanden.”

Ook was Verstappen fel richting zijn team, dat pas na een vraag van de coureur zelf de instellingen van zijn batterij weer aanpaste. “Je moet er wel bovenop blijven zitten, anders kan ik beter thuisblijven. Er moeten heel veel dingen gezegd worden”, zei hij over de evaluatie. Het is de zesde race op rij zonder zege voor Verstappen. En veel hoop op verbetering had hij niet. “Het is wat het is.”

ANP