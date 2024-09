Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ziet Norris naderen na zesde plek op circuit van Monza

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië als zesde geëindigd. De wereldkampioen in de Red Bull zag daardoor Lando Norris inlopen in het wereldkampioenschap. De Britse McLaren-coureur finishte als derde. De zege in Monza ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc voor Oscar Piastri in de McLaren.

Verstappen heeft met nog acht races te gaan in het WK een voorsprong van 62 punten op Norris. De Brit pakte ook nog 1 punt door in de slotfase de snelste ronde te rijden.

Verstappen vertrok na een mislukte derde kwalificatiesessie vanaf de zevende plaats op het nieuwe asfalt van Monza. Zijn grootste concurrent Norris stond op poleposition en wist ook als eerste door de eerste bochten te komen. Norris’ teamgenoot Piastri, die als tweede was gestart, sloot na die bochten echter aan en passeerde de Brit vervolgens buitenom in de tweede bochtenserie. Ook Leclerc ging voorbij aan Norris.

Problemen

Verstappen ging voorbij aan George Russell, die met zijn Mercedes rechtdoor was geschoten in de eerste bocht en schade had. Verstappen zat achter Lewis Hamilton op de zesde plaats. Na de eerste serie pitstops bleef de Nederlander op de harde banden langer buiten en nam in de twintigste ronde de leiding. Maar hij had zichtbaar problemen met het insturen van de Red Bull. Door een langzame stop door problemen bij de band rechtsachter verloor de Nederlander veel tijd en kwam weer terecht ver achter Hamilton.

Verstappen kreeg daarna Norris achter zich, die een tweede stop had gemaakt. De Brit passeerde de wereldkampioen in de 41e ronde en daarop ging de Nederlander naar binnen voor zijn tweede bandenwissel. Hij kwam terug achter Hamilton op de zesde plaats en dat was ook zijn plek bij de finish.

Thuiszege Ferrari

Piastri moest na zijn tweede stop hard doorrijden om Leclerc te achterhalen. De Ferrari-coureur had voor een eenstopper gekozen en deed er tot grote vreugde van de vele Italiaanse fans alles aan om de McLaren op nieuwere banden voor te blijven. De Monegask, die eerder dit jaar de GP van Monaco won, bezorgde de ‘tifosi’ de eerste Ferrari-zege in Monza sinds zijn overwinning in 2019.

Debutant Franco Colapinto eindigde in de Williams als twaalfde. De Argentijn is voor de rest van het seizoen de vervanger van de Amerikaan Logan Sargeant.

ANP