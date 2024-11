Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M5-rijder vindt allersterkste paal van Europa

Het zou je maar gebeuren. Je rijdt in een gloednieuwe BMW M5 en parkeert hem binnen de kortste keren tegen een paal aan. Maar dit is niet zomaar een paal. Dit moet een van de sterkste palen van heel Europa zijn.

Want hoewel de M5 flinke schade heeft aan het voorportier, weet het stuk metaal de 2.445 kg zware Bimmer te overleven. Dat terwijl het een flinke klap moet zijn geweest, want de airbags aan ze zijkant zijn geactiveerd.

Nieuwe BMW M5 crasht tegen paal

De BMW M5 werd door een medewerker van een Pools dealerbedrijf tegen de paal aan gereden (of eerder gegleden). Onduidelijk is of het hier om een klantenauto gaat. Het positieve is dat er niemand gewond is geraakt bij de crash.



Dat je bedachtzaam moet rijden met de nieuwe BMW M5, helemaal als je alle rijhulpsystemen uitzet, heeft niet enkel met het gewicht te maken. Zo is hij met 727 pk en 1.000 Nm aan koppel simpelweg ontzettend snel en in de 2WD-modus wordt het een waar driftmonster.

Rijtest met BMW M5

Hoe de nieuwe M5 rijdt, zie je in onderstaande video. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst vertelt je alles over de nieuwe M, die er overigens ook is als Touring.