Auto stationair laten draaien: in deze buurlanden krijg je een flinke boete

Als je ’s ochtends bij je auto aankomt en er ligt ijs op de ruit, dan start je waarschijnlijk eerst de motor om vervolgens je ijskrabber tevoorschijn te halen. Hoewel je in Nederland de motor van je auto stationair mag laten draaien, kan je in buurlanden een forse boete krijgen voor deze ogenschijnlijk onschuldige actie.

Het starten van de motor zorgt ervoor dat het ijs door motor- en kachelwarmte sneller smelt. Daarbij kan de olie in de krachtbron rustig op temperatuur komen. Let wel, laat de auto niet te lang stationair opwarmen. Een minuut is volgens verschillende onderzoeken genoeg. Daarna is het belangrijk om tien tot vijftien minuten rustig aan te rijden en de motor niet te veel te belasten. Zo gaat een cilindermotor het langst mee.

Boetes voor auto stationair laten draaien in buurlanden

Zelfs al een minuut je auto stationair laten draaien is per wet in sommige landen verboden. In België kennen ze twee verschillende boetes voor het vergrijp. In Vlaanderen kost een bekeuring 68,02 euro en in Wallonië 130 euro.

Ook in Duitsland kennen ze dergelijke boete. Bij onze zuiderburen bedraagt de bekeuring 80 euro.

Andere Europese landen Ook in Zwitserland, Italië, Oostenrijk en Frankrijk kan je beboet worden als je een auto onnodig stationair laat draaien.

Waarom hebben deze landen boetes voor het stationair laten draaien van een auto? In geval van Vlaanderen en Duitsland gaat het om een verkeersovertreding. In Wallonië bega je een milieudelict. Daarom is de boete in Franstalig België zo duur. Een auto die buiten de openbare weg stationair draait, dus bijvoorbeeld op de oprit, kan geen boete krijgen.

Motor niet te lang stationair laten draaien

In Nederland is het dus niet verboden om je auto stationair te laten draaien. Echter, als je dit lang doet is het niet ideaal voor de techniek van jouw auto doordat de olie erg traag warm wordt. Beter is dus even kort wachten na het starten en vervolgens rustig rijdend je auto op temperatuur krijgen. Door de stationaire periode kort te houden bespaar je ook nog eens brandstof en dus geld. Ook in de file sta je natuurlijk veel stil met draaiende motor, lees hier hoe je dan zoveel mogelijk benzine kan besparen.