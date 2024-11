Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke Japanse occasion te koop in Nederland

Soms kom je in de verkooplijsten van Gaspedaal.nl occasions tegen waarbij je direct denkt: kopen. Deze Japanse Daihatsu is een van die auto’s. Een erg unieke verschijning in Nederland!

Zeiden we ‘kopen’? We bedoelen natuurlijk Copen, want dat is de naam van de kleine Kei-car. Hoewel de eerste generatie ook in ons land werd geleverd, was dat met deze tweede generatie nooit het geval.

De Daihatsu Copen

De occasion die in Nederland te koop staat komt dan ook uit Japan. Dit betekent dat de auto rechtsgestuurd is. Omdat hij in de kei-klasse moet vallen is hij klein en zit er een bescheiden motor in.

Kei car Kei car, of keijidōsha (軽自動車) is een Japanse autoklasse en staat letterlijk vertaald voor ‘licht voertuig’. In het land van de rijzende zon hebben deze auto’s, met beperkte buitenmaten en vermogensafgifte, belasting- en verzekeringsvoordelen. De Daihatsu Copen is daar een voorbeeld van.

In het neusje van de occasion ligt een 658 cc-driecilinder die met behulp van een turbo 63 pk levert. Daihatsu Copens van buiten Japan zijn soms uitgerust met een 1,3-liter viercilinder die goed is voor 87 pk.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Hoewel het niet veel pk’s zijn, hoeft de driepitter maar weinig gewicht voort te sleuren. Met de CVT-automaat, zoals deze occasion heeft, weegt hij slechts 870 kg. Hierdoor verbruikt de auto niet enkel weinig brandstof, maar is ook de wegenbelasting goedkoop.

Dit kost de Japanse Keicar als occasion

De Daihatsu Copen staat bij een autobedrijf in het Groningse Sappemeer. De vraagprijs van de occasion bedraagt 24.995 euro. Overigens hebben ze bij de dealer ook nog een Honda S660 staan, mocht de Copen al verkocht zijn.

Honda S660. (Afbeelding: AutoTrack) Honda S660. (Afbeelding: AutoTrack)